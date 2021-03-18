Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ВРП винесла попередження судді Біцюку, який дозволив примусово привести Вовка

Четвер, 18 березня 2021, 05:25
ВРП винесла попередження судді Біцюку, який дозволив примусово привести Вовка

У Вищій раді правосуддя вирішили притягнути суддю Вищого антикорупційного суду Андрія Біцюка до дисциплінарної відповідальності.

Джерело: сайт ВРП

Деталі: Справу щодо Біцюка розглянула Дисциплінарна палата ВРП.

Вона відкрила дисциплінарне провадження стосовно Біцюка за п’ятьма ймовірними обставинами порушення.  Однак, після розгляду Палата дійшла висновку, що суддя порушив норми законодавства за одним фактом.

Зокрема, в одній з ухвал суддя Біцюк вказав, що "у кримінальному провадженні складено та підписано повідомлення про підозру певним особам, проте цей висновок не відповідає матеріалам клопотання". Також Біцюк вказав, що слідчий суддя у питанні про продовження строків досудового розслідування, як зазначається, "не зобов’язаний вирішувати питання про належне вручення повідомлення про підозру".

Водночас Палата дійшла висновку, що таке посилання суддя зробив через невиконання вимог процесуального законодавства.

Палата вирішила, що такі дії судді свідчать про порушення права осіб на справедливий суд, гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, допущене ним через грубу недбалість.

Відтак, за результатами розгляду справи Дисциплінарна палата вирішила притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення - попередження.

Передісторія:

  • Щодо Біцюка відкрили дисциплінарну справу за скаргами адвокатів суддів Окружного адмінсуду, яких підозрюють у спробах захопити державну владу, втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та отриманні неправомірної вигоди. 
  • 3 лютого Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ щодо примусового приводу до суду голови ОАСК Павла Вовка, чий арешт раніше не дозволила ВРП.
  • Хоча ВРП не дозволила арешту Вовка, заборони примусово доставити Вовка до суду в законодавстві немає. Натомість потрібен дозвіл слідчого судді, який і отримало НАБУ.

Читайте також: Рука руку миє: чому троє членів ВРП не можуть розглядати відсторонення судді Вовка з ОАСК?

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Павло Вовк ВРП
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Британська розвідка: росіяни просуваються, але прорив в напрямку Курахового малоймовірний

Усі новини...
Павло Вовк
Ліквідація Окружного адміністративного суду Києва: між законністю та правомірністю 
Комітет Ради рекомендує підтримати законопроєкт про ліквідацію скандального ОАСК
Голова ОАСК відреагував на санкції США: Проживу й без поїздок до штатів
Останні новини
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
18:10
40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування
17:55
Зеленський нагадав місцевим чиновникам: Головне завдання - оборона держави
17:54
ФОТОВтрачена цінність: у Римі після 50 років занепаду відкрили палац Тиберія
17:51
Шмигаль анонсував напрямки інтеграції з ЄС на 2024 рік
Усі новини...
Реклама: