ВРП винесла попередження судді Біцюку, який дозволив примусово привести Вовка

У Вищій раді правосуддя вирішили притягнути суддю Вищого антикорупційного суду Андрія Біцюка до дисциплінарної відповідальності.

Джерело: сайт ВРП

Деталі: Справу щодо Біцюка розглянула Дисциплінарна палата ВРП.

Вона відкрила дисциплінарне провадження стосовно Біцюка за п’ятьма ймовірними обставинами порушення. Однак, після розгляду Палата дійшла висновку, що суддя порушив норми законодавства за одним фактом.

Зокрема, в одній з ухвал суддя Біцюк вказав, що "у кримінальному провадженні складено та підписано повідомлення про підозру певним особам, проте цей висновок не відповідає матеріалам клопотання". Також Біцюк вказав, що слідчий суддя у питанні про продовження строків досудового розслідування, як зазначається, "не зобов’язаний вирішувати питання про належне вручення повідомлення про підозру".

Водночас Палата дійшла висновку, що таке посилання суддя зробив через невиконання вимог процесуального законодавства.

Палата вирішила, що такі дії судді свідчать про порушення права осіб на справедливий суд, гарантованого статтею 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, допущене ним через грубу недбалість.

Відтак, за результатами розгляду справи Дисциплінарна палата вирішила притягнути суддю до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення - попередження.

Передісторія:

Щодо Біцюка відкрили дисциплінарну справу за скаргами адвокатів суддів Окружного адмінсуду, яких підозрюють у спробах захопити державну владу, втручанні в роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів України та отриманні неправомірної вигоди.

3 лютого Біцюк задовольнив клопотання детективів НАБУ щодо примусового приводу до суду голови ОАСК Павла Вовка, чий арешт раніше не дозволила ВРП.

Хоча ВРП не дозволила арешту Вовка, заборони примусово доставити Вовка до суду в законодавстві немає. Натомість потрібен дозвіл слідчого судді, який і отримало НАБУ.

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