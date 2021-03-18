ВСП вынес предупреждение судье Бицюку, разрешившему принудительно привести Вовка

В Высшем совете правосудия решили привлечь судью Высшего антикоррупционного суда Андрея Бицюка к дисциплинарной ответственности.

Источник: сайт ВСП

Детали: Дело в отношении Бицюка рассмотрела Дисциплинарная палата ВСП.

Она открыла дисциплинарное производство в отношении Бицюка по пяти вероятных обстоятельствах нарушения. Однако, после рассмотрения Палата пришла к выводу, что судья нарушил нормы законодательства по одному факту.

В частности, в одном из постановлений судья Бицюк указал, что "в уголовном производстве составлено и подписано сообщение о подозрении определенным лицам, однако этот вывод не соответствует материалам ходатайства". Также Бицюк указал, что судья в вопросе о продлении сроков предварительного расследования, как отмечается, "не обязан решать вопрос о надлежащем вручении уведомления о подозрении".

В то же время Палата пришла к выводу, что такую ссылку судья сделал из-за невыполнения требований процессуального законодательства.

Палата решила, что такие действия судьи свидетельствуют о нарушении права лиц на справедливый суд, гарантированного статьей 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод, допущенное им по грубой небрежности.

Следовательно, по результатам рассмотрения дела Дисциплинарная палата решила привлечь судью к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание - предупреждение.

Предыстория:

В отношении Бицюка открыли дисциплинарное дело по жалобам адвокатов судей Окружного админсуда, которых подозревают в попытках захватить государственную власть, вмешательстве в работу Высшей квалификационной комиссии судей Украины и получении неправомерной выгоды.

3 февраля Бицюк удовлетворил ходатайство детективов НАБУ насчет принудительного привода в суд главы ОАСК Павла Вовка, чей арест ранее не позволил ВСП.

Хотя ВСП не позволил арест Вовка, запрета принудительно доставить Вовка в суд в законодательстве нет. Зато требуется разрешение следственного судьи, которое и получило НАБУ.

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