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Степанов припускає, що спалах COVID триватиме до кінця квітня

Четвер, 18 березня 2021, 10:23
Степанов припускає, що спалах COVID триватиме до кінця квітня

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що в Україні поки не вводитимуть локдаун, і спрогнозував, що спалах COVID-19 триватиме до кінця квітня. 

Джерело: коментар Степанова, Telegram-канал МОЗ "Коронавірус у регіонах"

Пряма мова: "Я не вважаю, що нам зараз потрібен загальнонаціональний жорсткий карантин. Якщо буде більше звернено уваги саме на карантинні обмеження, які діють на території регіону, щоб не допустити ситуацію до "червоного" рівня… Якщо вже область перейшла у цей рівень, то важливо виконувати ті правила, які дає Міністерство охорони здоров'я". 

 
Коронавірус_інфо

Нагадаємо: Епідемія коронавірусу знову набирає оберти в Україні.

17 березня в Україні підтвердили 15 053 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, у лікарні поклали 4 376 осіб, померли 267 хворих, одужали 6 514 осіб.

16 березня зафіксували 11 833 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 4 887 хворих, померли 289 пацієнтів, одужали 5 467 осіб. Цього дня кількість летальних випадків коронавірусу досягла максимуму з березня 2020 року.

 
УП

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці "Української правди"

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Теми: Covid-2019коронавірусепідеміяСтепанов
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