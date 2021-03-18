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Степанов полагает, что вспышка COVID продлится до конца апреля

Четверг, 18 марта 2021, 10:23
Степанов полагает, что вспышка COVID продлится до конца апреля

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине пока не будут вводить локдаун, и спрогнозировал, что вспышка COVID-19 продлится до конца апреля.

Источник: комментарий Степанова, Telegram канал МОЗ "Коронавирус в регионах"

Прямая речь: "Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если будет больше обращено внимание именно на карантин, который действует на территории региона, чтобы не допустить ситуацию до "красного" уровня ... Если область перешла в этот уровень, то важно выполнять те правила, которые дает Министерство здравоохранения".

 
Коронавірус_інфо

Напомним: Эпидемия коронавируса снова набирает обороты в Украине.

17 марта в Украине подтвердили 15 053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, в больницы положили 4 376 человек, умерли 267 больных, выздоровели 6 514 человек.

16 марта зафиксировали 11 833 новых случая коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 4 887 больных, умерли 289 пациентов, выздоровели 5 467 человек. В этот день количество летальных случаев коронавируса достигло максимума с марта 2020 года. 

 
УП

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Темы: Covid-2019коронавирусэпидемияСтепанов
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