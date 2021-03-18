Арахамія: Дубінський поводиться як кинута наречена

Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія назвав домислами звинувачення з боку нардепа Олександра Дубінського про нібито причетність офісу Зеленського до витоку розмови Порошенка і Байдена.

Джерело: Арахамія в коментарі "Українській правді"

Деталі: Глава фракції СН вважає, що останні висловлювання Дубінського пов'язані з важким періодом життя. Щодо походження так званих "плівок Деркача", Арахамія сказав, що це видніше спецслужбам США.

Пряма мова: "Дубінський поводиться, як кинута наречена. Звинувачує всіх у всьому, ображає, риється в спідній білизні, замість того, щоб подивитися в дзеркало, усвідомити свої помилки і визначитися, як жити далі.

Я з розумінням ставлюся до цього важкого періоду життя свого колишнього колеги і сприймаю це поки, як ознаки весняної депресії в зв'язку з важкими життєвими обставинами.

Що стосується плівок Деркача - краще, ніж американські спецслужби, ніхто не скаже про причини і джерела їх походження. Все інше - це домисли "мамкиних розслідувачів".

Що передувало: Дубінський заявив, що Офіс президента вимагав його участі у пресконференції, де опублікували плівки розмов п’ятого президента України Петра Порошенка і президента США Джо Байдена, і вимагав участі в слідчій комісії ВР з цього питання.

А коли він, мовляв, відмовився, створювати слідчу комісію довелося особисто голові фракції "Слуга народу" в парламенті Давиду Арахамії.

Нагадаємо: 1 лютого фракція "Слуга народу" на своєму засіданні проголосувала за виключення зі своїх лав нардепа Олександра Дубінського, який потрапив під американські санкції.

15 березня Дубінського виключили і з партії "Слуга народу" за порушення статуту та непокору керівним органам партії.

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