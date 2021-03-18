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Арахамія: Дубінський поводиться, як кинута наречена

Четвер, 18 березня 2021, 14:20
Арахамія: Дубінський поводиться, як кинута наречена

Голова фракції партії "Слуга народу" Давид Арахамія назвав домислами звинувачення з боку нардепа Олександра Дубінського про нібито причетність офісу Зеленського до витоку розмови Порошенка і Байдена.

Джерело: Арахамія в коментарі "Українській правді"

Деталі: Глава фракції СН вважає, що останні висловлювання Дубінського пов'язані з важким періодом життя. Щодо походження так званих "плівок Деркача", Арахамія сказав, що це видніше спецслужбам США.

Пряма мова: "Дубінський поводиться, як кинута наречена. Звинувачує всіх у всьому, ображає, риється в спідній білизні, замість того, щоб подивитися в дзеркало, усвідомити свої помилки і визначитися, як жити далі.

Я з розумінням ставлюся до цього важкого періоду життя свого колишнього колеги і сприймаю це поки, як ознаки весняної депресії в зв'язку з важкими життєвими обставинами.

Що стосується плівок Деркача - краще, ніж американські спецслужби, ніхто не скаже про причини і джерела їх походження. Все інше - це домисли "мамкиних розслідувачів".

Що передувало: Дубінський заявив, що Офіс президента вимагав його участі у пресконференції, де опублікували плівки розмов п’ятого президента України Петра Порошенка і президента США Джо Байдена, і вимагав участі в слідчій комісії ВР з цього питання.

А коли він, мовляв, відмовився, створювати слідчу комісію довелося особисто голові фракції "Слуга народу" в парламенті Давиду Арахамії.

Нагадаємо: 1 лютого фракція "Слуга народу" на своєму засіданні проголосувала за виключення зі своїх лав нардепа Олександра Дубінського, який потрапив під американські санкції.

15 березня Дубінського виключили і з партії "Слуга народу" за порушення статуту та непокору керівним органам партії.

Передісторія:

  • 19 травня народний депутат Андрій Деркач оприлюднив аудіоматеріали, які, за його словами, можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п'ятого президента України Петра Порошенка.
  • За словами Деркача, записи він отримав від журналістів-розслідувачів, а сам запис розмов нібито робив особисто Порошенка.
  • У Порошенка "плівки" назвали спробою вплинути на ставлення США до України.
  • У штабі Байдена плівки, де він нібито розмовляє з Порошенком, назвали відредагованою "діркою від бублика".
  • Контррозвідка США вважає Деркача проросійським депутатом українського парламенту. А публікацію записів розмов між Петром Порошенком і Джо Байденом – спробою вплинути на результати американського волевиявлення.
  • Президент України Володимир Зеленський запевнив Сполучені Штати, що Україна не дозволить собі будь-яке втручання у вибори в США і не завдасть шкоди партнерським відносинам зі Сполученими Штатами.

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

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