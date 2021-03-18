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Арахамия: Дубинский ведёт себя, как брошенная невеста

Четверг, 18 марта 2021, 14:20
Арахамия: Дубинский ведёт себя, как брошенная невеста

Председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия назвал домыслами обвинения со стороны нардепа Александра Дубинского о якобы причастности офиса Зеленского к утечке разговора Порошенко и Байдена.

Источник: Арахамия в комментарии "Украинской правде"

Детали: Глава фракции СН считает, что последние высказывания Дубинского связаны с трудным периодом жизни. Относительно происхождения так называемых "пленок Деркача", Арахамия сказал, что это виднее спецслужбам США.

Прямая речь: "Дубинский ведёт себя, как брошенная невеста. Винит всех во всем, оскорбляет, копошится в нижнем белье, вместо того, чтобы посмотреть в зеркало, осознать свои ошибки и определиться, как жить дальше.

Я с пониманием отношусь к этому трудному периоду жизни своего бывшего коллеги и воспринимаю это пока, как признаки весенней депрессии в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами.

Что касается плёнок Деркача - лучше, чем американские спецслужбы, никто не скажет о причинах и источниках их происхождения. Все остальное - это домыслы "мамкиных расследователей".

Что предшествовало: Дубинский заявил, что Офис президента требовал его участия в пресс-конференции, где опубликовали пленки разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена, и требовал участия в следственной комиссии ВР по этому вопросу.

А когда он, мол, отказался, создавать следственную комиссию пришлось лично главе фракции "Слуга народа" в парламенте Давиду Арахамии.

Напомним: 1 февраля фракция "Слуга народа" на своем заседании проголосовала за исключение из своих рядов нардепа Александра Дубинского, который попал под американские санкции.

15 марта Дубинского исключили и из партии "Слуга народа" за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

Предыстория:

  • 19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые, по его словам, могут свидетельствовать о влиянии бывшего вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко.
  • По словам Деркача, записи он получил от журналистов-расследователей, а саму запись разговоров якобы делал лично Порошенко.
  • В команде Порошенко "пленки" назвали попыткой повлиять на отношения США и Украины.
  • В штабе Байдена пленки, где он якобы беседует с Порошенко, назвали отредактированной "дыркой от бублика".
  • Контрразведка США считает Андрея Деркача пророссийским депутатом украинского парламента. А публикацию записей разговоров между Петром Порошенко и Джо Байденом – попыткой повлиять на результаты волеизъявления американцев.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заверил Соединенные Штаты, что Украина не позволит себе любое вмешательство в выборы в США и не нанесет вред партнерским отношениям с Соединенными Штатами.

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП

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