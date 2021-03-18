Арахамия: Дубинский ведёт себя как брошенная невеста

Председатель фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия назвал домыслами обвинения со стороны нардепа Александра Дубинского о якобы причастности офиса Зеленского к утечке разговора Порошенко и Байдена.

Источник: Арахамия в комментарии "Украинской правде"

Детали: Глава фракции СН считает, что последние высказывания Дубинского связаны с трудным периодом жизни. Относительно происхождения так называемых "пленок Деркача", Арахамия сказал, что это виднее спецслужбам США.

Прямая речь: "Дубинский ведёт себя как брошенная невеста. Винит всех во всем, оскорбляет, копошится в нижнем белье, вместо того, чтобы посмотреть в зеркало, осознать свои ошибки и определиться как жить дальше.

Я с пониманием отношусь к этому трудному периоду жизни своего бывшего коллеги и воспринимаю это пока как признаки весенней депрессии в связи с тяжелыми жизненными обстоятельствами.

Что касается плёнок Деркача - лучше чем американские спецслужбы никто не скажет о причинах и источниках их происхождения. Все остальное это домыслы "мамкиных расследователей".

Что предшествовало: Дубинский заявил, что Офис президента требовал его участия в пресс-конференции, где опубликовали пленки разговоров пятого президента Украины Петра Порошенко и президента США Джо Байдена, и требовал участия в следственной комиссии ВР по этому вопросу.

А когда он, мол, отказался, создавать следственную комиссию пришлось лично главе фракции "Слуга народа" в парламенте Давиду Арахамии.

Напомним: 1 февраля фракция "Слуга народа" на своем заседании проголосовала за исключение из своих рядов нардепа Александра Дубинского, который попал под американские санкции.

15 марта Дубинского исключили и из партии "Слуга народа" за нарушение устава и неповиновение руководящим органам партии.

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