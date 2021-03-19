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Рада пішла на карантин

П'ятниця, 19 березня 2021, 13:00
Рада пішла на карантин

Верховна Рада прийняла постанову і змінила графік роботи - наступне пленарне засідання відбудеться 13 квітня.

Джерело: засідання ВР, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура у Telegram

Деталі: Міська влада Києва ввела карантин у столиці до 9 квітня.

Нардепи підтримали постанову 298 голосами.

Наступні тижні парламентарі будуть працювати з виборцями або ж в комітетах. Пленарне засідання заплановане на 13 квітня. 

 

Що було раніше: Київ та ще 4 регіони потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу, ще 12 областей Україні – "помаранчеві". Згідно з даними МОЗ, у "червоній" зоні заборонені перевезення пасажирів. 

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Передісторія:

Українська правда

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Теми: Верховна Радакарантин
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