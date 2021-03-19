Рада пішла на карантин
Верховна Рада прийняла постанову і змінила графік роботи - наступне пленарне засідання відбудеться 13 квітня.
Джерело: засідання ВР, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура у Telegram
Деталі: Міська влада Києва ввела карантин у столиці до 9 квітня.
Нардепи підтримали постанову 298 голосами.
Наступні тижні парламентарі будуть працювати з виборцями або ж в комітетах. Пленарне засідання заплановане на 13 квітня.
Що було раніше: Київ та ще 4 регіони потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу, ще 12 областей Україні – "помаранчеві". Згідно з даними МОЗ, у "червоній" зоні заборонені перевезення пасажирів.
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Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною
Передісторія:
- Мер Києва повідомив, що у столиці запроваджують суворий карантин з 20 березня до 9 квітня.
- На території Харківської області посилюють карантинні обмеження з 18 березня, а на Львівщині та у Львові з 19 березня.