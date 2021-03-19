Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

Рада пішла на карантин

П'ятниця, 19 березня 2021, 14:00

Верховна Рада прийняла постанову і змінила графік роботи - наступне пленарне засідання відбудеться 13 квітня.

Джерело: засідання ВР, народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура у Telegram

Деталі: Міська влада Києва ввела карантин у столиці до 9 квітня.

Нардепи підтримали постанову 298 голосами.

Наступні тижні парламентарі будуть працювати з виборцями або ж в комітетах. Пленарне засідання заплановане на 13 квітня. 

 

Що було раніше: Київ та ще 4 регіони потрапили до "червоної" зони за показниками поширення коронавірусу, ще 12 областей Україні – "помаранчеві". Згідно з даними МОЗ, у "червоній" зоні заборонені перевезення пасажирів. 

Читайте також: Скільки людей захворіли на COVID-19 в Україні та світі

Українці живуть так, наче коронавірусу не існує. Чому COVID-19 – це все ще страшно

Історія коронавірусу в Україні: як прийшов та поширився країною

Передісторія:

Українська правда
Теми: Верховна Радакарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоСБУ повідомила про підозру проросійському пропагандисту-"експерту" з каналів Медведчука

Рада не змогла скасувати переведення годинників

Суд скасував заборону книжки про Стуса і дозволив згадувати Медведчука

Рада пішла на карантин

У фірмах родичів Медведчука і Козака обшуки: розслідують земельні афери - джерело

Київ оприлюднив повний перелік обмежень на час локдауну

Усі новини...
Верховна Рада
"Звертаюсь до вас достойною мовою": президент Литви виступив у Раді українською
Рада у п’ятницю розгляне скасування переходу на літній час
Рада збереться позачергово, щоб змінити графік роботи
Останні новини
15:53
НАБУ просить МЗС допомогти в Панамі з дозволом на покарання Каськіва
15:50
В Україні зняли відповідальність з виробників вакцин за негативні наслідки щеплення проти COVID-19
15:45
В Київському метро нагадали, що частина карток працює лише до кінця березня
15:35
мапаНа вихідні прогнозують контрастну погоду
14:59
Німецькі "Зелені" обіцяють зупинити "Північний потік-2" після виборів
14:37
відеоСБУ повідомила про підозру проросійському пропагандисту-"експерту" з каналів Медведчука
14:34
Справа "Роттердам+": НАБУ знову закликав Венедіктову замінити процесуального керівника
14:33
Рада не змогла скасувати переведення годинників
14:18
Рожкова про справу Приватбанку: У НБУ ведуться внутрішні розслідування щодо співпраці з Kroll
14:02
Суд скасував заборону книжки про Стуса і дозволив згадувати Медведчука
Усі новини...