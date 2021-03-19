Рада ушла на карантин
Верховная Рада приняла постановление и изменила график работы - следующее пленарное заседание состоится 13 апреля.
Источник: заседание ВР, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram
Детали: Городские власти Киева ввели карантин в столице до 9 апреля.
Нардепы поддержали постановление 298 голосами.
Следующие недели парламентарии будут работать с избирателями или в комитетах. Пленарное заседание запланировано на 13 апреля.
Что было раньше: Киев и еще 4 региона попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса, еще 12 областей Украины – "оранжевые". Согласно данным Минздрава, в "красной" зоне запрещены перевозки пассажиров.
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Предыстория:
- Мэр Киева сообщил, что в столице вводят строгий карантин с 20 марта до 9 апреля.
- На территории Харьковской области усиливают карантин с 18 марта, а во Львовской области и во Львове с 19 марта.