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Рада ушла на карантин

Пятница, 19 марта 2021, 13:00
Рада ушла на карантин

Верховная Рада приняла постановление и изменила график работы - следующее пленарное заседание состоится 13 апреля.

Источник: заседание ВР, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram

Детали: Городские власти Киева ввели карантин в столице до 9 апреля.

Нардепы поддержали постановление 298 голосами.

Следующие недели парламентарии будут работать с избирателями или в комитетах. Пленарное заседание запланировано на 13 апреля.

 

Что было раньше: Киев и еще 4 региона попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса, еще 12 областей Украины – "оранжевые". Согласно данным Минздрава, в "красной" зоне запрещены перевозки пассажиров.

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Предыстория: 

Украинская правда

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Темы: Верховная Радакарантин
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