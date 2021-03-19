Рада ушла на карантин

Верховная Рада приняла постановление и изменила график работы - следующее пленарное заседание состоится 13 апреля.

Источник: заседание ВР, народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура в Telegram

Детали: Городские власти Киева ввели карантин в столице до 9 апреля.

Нардепы поддержали постановление 298 голосами.

Следующие недели парламентарии будут работать с избирателями или в комитетах. Пленарное заседание запланировано на 13 апреля.

Что было раньше: Киев и еще 4 региона попали в "красную" зону по показателям распространения коронавируса, еще 12 областей Украины – "оранжевые". Согласно данным Минздрава, в "красной" зоне запрещены перевозки пассажиров.

Читайте также: Сколько человек заболели COVID-19 в Украине и мире

Украинцы живут так, будто коронавируса не существует. Почему COVID-19 – это все еще страшно

История коронавируса в Украине: как пришел и распространился по стране

Предыстория: