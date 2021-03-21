У Миколаєві запроваджують жорсткий карантин

У Миколаєві з 24 березня запроваджують жорсткий карантин через збільшення захворюваності на COVID-19.

Джерело: голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім у Facebook

Деталі: Як зазначив Кім, за показником госпіталізацій Миколаїв уже відповідає "червоній зоні", а показник завантаженості ліжок, забезпечених киснем, за кілька днів також може подолати критичну позначку.

Через це регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській ОДА вирішила ввести у Миколаєві більш суворі карантині обмеження в рамках "помаранчевої зони", які набирають чинності з 01.00 24 березня та будуть діяти до 4 квітня включно.

Дослівно: "Буде заборонено:

Робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);

Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);

Робота ярмарків "вихідного дня";

Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);

Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);

Присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Крім того:

Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос;

Працюватимуть – за дотримання суворих норм та без роботи кафе – автозаправочні станції;

Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес та спортивні зали – але без групових занять;

Працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно;

Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;

Приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури;

Великим продуктовим магазинам рекомендовано вести "спеціальні години відвідування" для громадян похилого віку".

Більше деталей: Громадський транспорт у місті працюватиме в звичному режимі з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму та з заповненістю місць для сидіння на 50%.

Проте місту рекомендовано оновити електронні перепустки для працівників критичної інфраструктури та інших необхідних працівників, в разі введення обмежень для роботи громадського транспорту.

Ринкам дозволено працювати до наступної неділі. Проте на цьому тижні будуть проводитись постійні рейди із залученням фахівців Держпродспоживслужби та Нацполіції, і в разі недотримання карантинних вимог ринки будь-якої форми будуть зачинені з понеділка, 29 березня.

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