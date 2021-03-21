Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус

У Миколаєві запроваджують жорсткий карантин

Неділя, 21 березня 2021, 17:00

У Миколаєві з 24 березня запроваджують жорсткий карантин через збільшення захворюваності на COVID-19.

Джерело: голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім у Facebook

Деталі: Як зазначив Кім, за показником госпіталізацій Миколаїв уже відповідає "червоній зоні", а  показник завантаженості ліжок, забезпечених киснем, за кілька днів також може подолати критичну позначку.

Через це регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій при Миколаївській ОДА вирішила ввести у Миколаєві більш суворі карантині обмеження в рамках "помаранчевої зони", які набирають чинності з 01.00 24 березня та будуть діяти до 4 квітня включно.

Дослівно: "Буде заборонено:

  • Робота закладів культури (будуть зачинені кінотеатри, театри, музеї, концертні зали);
  • Робота торговельно-розважальних центрів (окрім продуктових магазинів, аптек, зоомагазинів, магазинів з продажу засобів гігієни та побутової хімії);
  • Робота ярмарків "вихідного дня";
  • Проведення релігійних богослужінь (якщо не забезпечена площа приміщення не менше 10 м2 на 1 особу);
  • Проведення масових заходів (розважальних, спортивних, культурних, рекламних та інших);
  • Присутність глядачів на спортивних змаганнях.

Крім того:

  • Заклади громадського харчування працюватимуть виключно на винос;
  • Працюватимуть – за дотримання суворих норм та без роботи кафе – автозаправочні станції;
  • Перукарні, салони краси працюватимуть за попереднім записом. Як і фітнес та спортивні зали – але без групових занять;
  • Працюватимуть дитячі садочки. Школи після канікул повернуться до навчання – але дистанційно;
  • Усі підприємства та організації бюджетної сфери переходять на дистанційну роботу;
  • Приватний бізнес також повинен максимально перейти на дистанційну форму роботи. Окрім підприємств критичної інфраструктури;
  • Великим продуктовим магазинам рекомендовано вести "спеціальні години відвідування" для громадян похилого віку".

Більше деталей: Громадський транспорт у місті працюватиме в звичному режимі з дотриманням суворих норм перевезення пасажирів та маскового режиму та з заповненістю місць для сидіння на 50%. 

Проте місту рекомендовано оновити електронні перепустки для працівників критичної інфраструктури та інших необхідних працівників, в разі введення обмежень для роботи громадського транспорту.

Ринкам дозволено працювати до наступної неділі. Проте на цьому тижні будуть проводитись постійні рейди із залученням фахівців Держпродспоживслужби та Нацполіції, і в разі недотримання карантинних вимог ринки будь-якої форми будуть зачинені з понеділка, 29 березня.

Передісторія:

Українська правда
Теми: Миколаївкарантин


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента

У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок

відеоЗвільнили поліцейського, який побив жінку в супермаркеті Києва

У Росії екіпаж бомбардувальника загинув через помилкове спрацювання катапульти

Київського стоматолога підозрюють у розбої, шахрайстві й замаху на вбивство

"Ракета" тікає від погоні": в МВС нагадали мопедистам про реєстрацію

Усі новини...
Миколаїв
У Миколаєві посилили карантин
Посадовець Миколаївської ОДА тікав від патрульних і хотів "домовитися"
Мер Миколаєва синхронно перекладав виступи депутатів ОПЗЖ на сесії міськради
Останні новини
15:12
ДТП у Польщі: водію українського автобуса загрожує до 5 років тюрми
15:02
Прихильники Навального збирають у Росії півмільйонний мітинг
14:49
Маск запевняє, що SpaceX висадить на Марсі свої ракети задовго до 2030 року
14:45
В МЗС РФ обурилися "антиросійській шпигуноманії" в Болгарії
14:39
відеоМВС оприлюднило імена тих, кого хоче покарати за понівечений Офіс президента
14:34
Антимонопольники продовжать розгляд справи щодо змови АЗС групи "Приват"
14:18
Благодійний "Пробіг під каштанами-2021" відбудеться у двох форматах
14:12
Криза у Словаччині: спікер парламенту пригрозив виходом з коаліції і новими виборами
14:07
У НБУ назвали ризики відмови від співпраці з МВФ
14:03
У "червоних" зонах уряд заборонив ходити по парках та вулицях без масок
Усі новини...