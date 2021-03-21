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В Николаеве вводят жесткий карантин

Воскресенье, 21 марта 2021, 17:00

В Николаеве с 24 марта вводят жесткий карантин из-за увеличения заболеваемости COVID-19.

Источник: председатель Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким в Facebook

Детали: Как отметил Ким, по показателю госпитализаций Николаев уже соответствует "красной зоне", а показатель загруженности коек, обеспеченных кислородом, за несколько дней также может преодолеть критическую отметку.

Поэтому региональная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций при Николаевской ОГА решила ввести в Николаеве более строгие карантине ограничения в рамках "оранжевой зоны", которые вступают в силу с 01.00 24 марта и будут действовать до 4 апреля включительно.

Дословно: "Будет запрещено:

  • Работа учреждений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);
  • Работа торгово-развлекательных центров (кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии);
  • Работа ярмарок "выходного дня";
  • Проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 м2 на 1 человека);
  • Проведение массовых мероприятий (развлекательных, спортивных, культурных, рекламных и других);
  • Присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

Кроме того:

  • Заведения общественного питания будут работать исключительно на вынос;
  • Будут работать – при соблюдении строгих норм и без работы кафе – автозаправочные станции;
  • Парикмахерские, салоны красоты будут работать по предварительной записи. Как и фитнес и спортивные залы – но без групповых занятий;
  • Будут работать детские сады. Школы после каникул вернутся к учебе – но дистанционно;
  • Все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу;
  • Частный бизнес также должен максимально перейти на дистанционную форму работы. Кроме предприятий критической инфраструктуры;
  • Большим продуктовым магазинам рекомендовано вести "специальные часы посещения" для граждан пожилого возраста".

Больше деталей: Общественный транспорт в городе будет работать в обычном режиме с соблюдением строгих норм перевозки пассажиров и масочного режима и с заполненностью мест для сидения на 50%.

Однако городу рекомендуется обновить электронные пропуска для работников критической инфраструктуры и других необходимых работников, в случае введения ограничений для работы общественного транспорта.

Рынкам разрешено работать до следующего воскресенья. Однако на этой неделе будут проводиться постоянные рейды с привлечением специалистов Госпродпотребслужбы и Нацполиции, и в случае несоблюдения карантинных требований рынки любой формы будут закрыты с понедельника, 29 марта.

Предыстория: 

Украинская правда
Темы: Николаевкарантин


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