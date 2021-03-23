Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Арестович пояснив, чому не розголошують зміст документів ТКГ

Вівторок, 23 березня 2021, 00:45
Арестович пояснив, чому не розголошують зміст документів ТКГ

Не розкривати зміст проєктів щодо мінського переговорного процесу начебто просили Франція, Німеччина та ОБСЄ, зокрема щодо ключових кластерів перемир’я. 

Джерело: речник української делегації у тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі Радіо Донбас.Реалії

Пряма мова: "Це не таємниця, а конфіденційність: про це домовилися ще з 2014 року, щоби під час переговорів не чинився інформаційний тиск і сторони могли спокійно говорити, не займаючись інформаційним протиборством. Документ оголошується тоді, коли він підписаний як домовленість. Підходи є різні, наприклад, я вважаю, що частину ходу переговорів можна було б і показати: це було б корисно, суспільство би переконалось, як ми себе поводимо і як – росіяни. Але це позиція Франції, Німеччини та ОБСЄ: вони просять не розкривати зміст, а ми відповідальний партнер – і не розкриваємо, раз вони просять".

Деталі: Йдеться про раніше анонсований план Франції і Німеччини щодо врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях на рівні Нормандського формату.

За словами речника, поправки України до цього плану внесені вже як два тижні. Водночас Москва звинувачує Київ у відсутності цих правок. 

Арестович не знає зміст цих пропозицій, але зазначає, що в них "йдеться про реалізацію все тих же нормандських і мінських домовленостей, тільки вже прив’язаних до календарного плану, де сторони зобов’язуються не "взагалі виконувати", а виконати по пунктах, як дорожню карту, а умовою цього є повна демілітаризація та забезпечення безпеки".

Він також стверджує, що "зради" в цих документах немає. 

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

Теми: ТКГМінські угоди
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

40% українських компаній вважають, що війна закінчиться у 2025 році – опитування

ЄС готує транш у 1,5 млрд євро для України "найближчими днями"

відеоДепутат сільради на Закарпатті міг кинути гранати через суперечку про надбавки голові

МЗС про €50 млрд ЄС для України: Принципове рішення досягнуто

"Не єдина брехня Путіна": у ГУР озвучили свої дані про кількість російських солдатів в Україні

Усі новини...
ТКГ
У Росії відреагували на розпуск Зеленським ТКГ: "Поставив хрест" на переговорах
Росія знову проігнорувала зустріч ТКГ на тлі загострення на Донбасі
Росія зірвала екстрене засідання ТКГ. Україна хоче запобігти провокаціям
Останні новини
18:59
Через російський обстріл Нікополя постраждали бабуся з внучкою
18:58
У Росії почалося уповільнення YouTube
18:36
ТОК-ШОУ УП: Історичне рішення ЄС. Турне Зеленського. Ракетний терор РФ. Відкриті декларації
18:35
Ексглаву МВФ Рато судитимуть за ухилення від сплати податків: йому загрожує до 83 років в'язниці
18:34
фотоУ Португалії знайшли рідкісного павука, якого не бачили 92 роки
18:33
відеоУ російському Курську лунають вибухи, губернатор повідомляє про БпЛА
18:30
Польські перевізники добилися через суд дозволу відновити блокаду на кордоні
18:13
CNN: За президентства Трампа з Білого дому зник секретний звіт про втручання Росії у вибори
18:12
У Кропивницькому районі працювала ППО, збили ворожу ракету
18:10
Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони
Усі новини...
Реклама: