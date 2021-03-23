Арестович пояснив, чому не розголошують зміст документів ТКГ

Не розкривати зміст проєктів щодо мінського переговорного процесу начебто просили Франція, Німеччина та ОБСЄ, зокрема щодо ключових кластерів перемир’я.

Джерело: речник української делегації у тристоронній контактній групі Олексій Арестович в ефірі Радіо Донбас.Реалії

Пряма мова: "Це не таємниця, а конфіденційність: про це домовилися ще з 2014 року, щоби під час переговорів не чинився інформаційний тиск і сторони могли спокійно говорити, не займаючись інформаційним протиборством. Документ оголошується тоді, коли він підписаний як домовленість. Підходи є різні, наприклад, я вважаю, що частину ходу переговорів можна було б і показати: це було б корисно, суспільство би переконалось, як ми себе поводимо і як – росіяни. Але це позиція Франції, Німеччини та ОБСЄ: вони просять не розкривати зміст, а ми відповідальний партнер – і не розкриваємо, раз вони просять".

Деталі: Йдеться про раніше анонсований план Франції і Німеччини щодо врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях на рівні Нормандського формату.

За словами речника, поправки України до цього плану внесені вже як два тижні. Водночас Москва звинувачує Київ у відсутності цих правок.

Арестович не знає зміст цих пропозицій, але зазначає, що в них "йдеться про реалізацію все тих же нормандських і мінських домовленостей, тільки вже прив’язаних до календарного плану, де сторони зобов’язуються не "взагалі виконувати", а виконати по пунктах, як дорожню карту, а умовою цього є повна демілітаризація та забезпечення безпеки".

Він також стверджує, що "зради" в цих документах немає.

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