Арестович объяснил, почему не разглашают содержание документов ТКГ

Не раскрывать содержание проектов по минскому переговорному процессу вроде бы просили Франция, Германия и ОБСЕ, в частности по ключевым кластерам перемирья.

Источник: пресс-секретарь украинской делегации в трехстороннем контактной группе Алексей Арестович в эфире Радио Донбас.Реалии

Прямая речь: "Это не секрет, а конфиденциальность: об этом договорились еще с 2014 года, чтобы во время переговоров не оказывалось информационное давление и стороны могли спокойно говорить, не занимаясь информационным противоборством. Документ объявляется тогда, когда он подписан как договоренность. Подходы разные, например, я считаю, что часть хода переговоров можно было бы и показать: это было бы полезно, общество бы убедилось, как мы себя ведем и как - россияне. Но это позиция Франции, Германии и ОБСЕ: они просят не раскрывать содержание, а мы ответственный партнер - и не раскрываем, раз они просят".

Детали: Речь идет о ранее анонсированном плане Франции и Германии по урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях на уровне Нормандского формата.

По словам спикера, поправки Украины в этот план внесены уже как две недели. В то же время Москва обвиняет Киев в отсутствии этих поправок.

Арестович не знает содержание этих предложений, но отмечает, что в них "речь идет о реализации все тех же нормандских и минских договоренностей, только уже привязанных к календарному плану, где стороны обязуются не "вообще выполнять", а выполнить по пунктам, как дорожную карту, а условием этого является полная демилитаризация и обеспечения безопасности".

Он также утверждает, что "зрады" в этих документах нет.

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