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Митинг на Банковой: одному из организаторов объявили подозрение

Вторник, 23 марта 2021, 11:53
Фото с Facebook Филимонова

Полиция объявила о подозрении одному из организаторов акции возле Офиса президента, которая состоялась 20 марта, лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову.

Источник: Министерство внутренних дел, источники "Украинской правды" в полиции, Telegram-канал "Самозащита", Нацполиция 

Дословно МВД: "23 марта следователи столичной полиции по согласованию с процессуальными руководителями (прокурорами) объявили о подозрении одному из организаторов акции у Офиса президента... 20 марта".

Детали: В МВД традиционно не называют фамилии подозреваемого, но, по данным источников "Украинской правды" в полиции, подозрение объявили лидеру движения "Гонор" Сергею Филимонову.

В Telegram-канале "Самозащита" заявили, что Филимонову правоохранители вручили подозрение, отказавшись дождаться адвоката.

Лидеру "Гонора" инкриминируют ст. 296 ч. 4 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия, или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений, что наказывается лишением свободы на срок от 3 до 7 лет). 

 
Фото с Telegram 

Правоохранители продолжают сбор доказательств противоправного поведения других активных участников акции для привлечения их к ответственности.

В Нацполиции добавили, что сейчас прокуроры согласовали подозрения еще нескольким активным участникам, их вручат в ближайшее время.

Предыстория:

Ирина Балачук, УП
Темы: Офис президентаакцииМВД


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