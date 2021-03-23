МВД обнародовало имена тех, кого хочет наказать за изуродованный Офис президента

Министерство внутренних дел обнародовало видео в доказательство того, что акция в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента 20 марта ни была мирной, и в нем назвало людей, которых подозревает в организации или активном участии в митинге.

Источник: сообщение и видео МВД, комментарии адвоката Маси Найема и активиста Романа Ратушного

Дословно МВД: "20 марта под Офисом президента был не мирный митинг. Организаторы заранее планировали столкновения и насилие в отношении правоохранителей.

Гранецкий-Стафийчук Владислав (1995 г.р.) задержан, ему предъявлено подозрение по ч. 4 ст. 296 УК...

Все лица, которые уничтожали народное имущество, являющееся государственной собственностью, понесут наказание согласно Закону: Сергей Филимонов, глава общественной организации "Гонор"; Алексей Белковский, представитель ОО "Гонор" (1997 г.р.); Роман Ратушный, глава общественной инициативы "Защитим Протасов Яр"; Денис Мищенко (1998 г.р.)".

Детали: Полицейские также идентифицировали на субботней акции Вадима Адамова (2004 г.р.) и представителя ОО "Гонор" Олега Кабезкого, но о подозрениях им пока речь не идет.

МВД заявляет, что на Банковой "была полиция диалога, но повокаторам не нужен был диалог, они хотели только насилия и крови".

Подозрения уже объявили лидеру движения "Гонор", бывшему члену "Нацкорпуса" Сергею Филимонову и задержанному Владиславу Гранецкому-Стафийчуку, известному как Влад Сорд (Змей).

Им инкриминируют ст. 296 ч. 4 (хулиганство с применением огнестрельного или холодного оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Юридическая компания "Миллер" 23 марта сообщила, что Алексею Белковскому уже тоже сообщили о подозрении, будут избирать меру пресечения.

Адвокат Маси Найем сказал "Радио Свобода" что Филимонову подозрение было вручено около 10 часов утра без присутствия адвоката, а это нарушение.

В дальнейшем защитник планирует доказывать, что подозрение необоснованно.

Маси Найем говорит, что был на акции, видел Сергея – "и то, в чем они его подозревают – этого на самом деле не было". По словам юриста, "никому не были нанесены телесные повреждения, а они считают, что у него с собой было какое-то оружие с целью нанести повреждения".

Адвокат добавил, что "ни он (Филимонов), ни его друзья, которые были на этой акции, не нанесли ущерб государственному зданию – на видео видно, что там есть какие-то малолетние лица, просто нашли Сергея, он активный гражданин – просто назначили его виновным за это все".

Офис президента после акции 20 марта Фото Эльдара Сарахмана, УП

МВД также отмечает, что "противостояний не произошло – ни полицейские, ни участники акции не получили телесных повреждений", но поврежден фасад и двери Офиса президента.

Потому следователи столичной полиции открыли уже два производства по факту событий под ОП: по ч. 4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия) и по ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УКУ.

Полицейские по согласованию с прокурорами вручили подозрение одному из организаторов акции и уроженцу Винницкой области, который побил окна в дверях админздания.

В ближайшее время сообщение о подозрении получат еще несколько активных участников акции, заявили в МВД.

В свою очередь, Роман Ратушный написал в Facebook, что на видео МВД – не он: "Сначала Смирнов с Корбаном разгоняют ложь что я "нарисовал свастику", чтобы отомстить за то, что им не дали уничтожить парк Протасов Яр. Теперь мусорская голова Антон Геращенко вставляет мои персональные данные в свои видео с фотографией человека даже не похожего на меня".