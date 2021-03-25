В Украине нет смертей от вакцинации против COVID-19 – глава Минздрава
Четверг, 25 марта 2021, 15:02
Вследствие вакцинации от COVID-19 в Украине не зафиксировано смертей.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четвер, цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "У нас не было смертей после вакцинации от коронавируса. У нас умерли люди, которые до того вакцинировались".
Детали: Степанов подчеркнул, что, согласно протоколам, каждый такой случай будет расследоваться.