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В Украине нет смертей от вакцинации против COVID-19 – глава Минздрава

Четверг, 25 марта 2021, 15:02

Вследствие вакцинации от COVID-19 в Украине не зафиксировано смертей.

Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четвер, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "У нас не было смертей после вакцинации от коронавируса. У нас умерли люди, которые до того вакцинировались".

Детали: Степанов подчеркнул, что, согласно протоколам, каждый такой случай будет расследоваться.

Темы: вакцинацияМинздравСтепанов


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