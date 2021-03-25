В Украине нет смертей от вакцинации против COVID-19 – глава Минздрава
Четверг, 25 марта 2021, 14:02
Вследствие вакцинации от COVID-19 в Украине не зафиксировано смертей.
Источник: министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четвер, цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "У нас не было смертей после вакцинации от коронавируса. У нас умерли люди, которые до того вакцинировались".
Детали: Степанов подчеркнул, что, согласно протоколам, каждый такой случай будет расследоваться.
Предыстория:
- 23 марта в пгт Черноморское умерла военнослужащая, которая 21 марта получила прививку против COVID-19. На следующий день в Минздраве сообщили, что причина смерти военнослужащей - острая сердечно-сосудистая недостаточность.
- Утром 24 марта в городской клинической больнице №3 Черновцах зафиксировали смерть провизора аптеки военного госпиталя, которую несколько дней назад вакцинировали от коронавируса. Предварительная причина смерти - острый мозговой инсульт.