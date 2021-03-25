Дизпаливом із заводу Марченко і Медведчука заправляють російські танки в ОРДЛО - Данілов
Дизельним пальним, що виробляє завод, яким володіє дружина нардепа від ОПЗЖ Оксана Марченко, заправляють російські танки на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.
Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі Радіо НВ
Деталі: За словами Данілова, Оксана Марченко та її чоловік кум Путіна Віктор Медведчук володіють нафтопереробним заводом, який знаходиться за 14 кілометрів від українсько-російського кордону, захопленого наразі агресором - РФ.
На запитання журналістки, чому після санкцій за фінансування тероризму не слідують підозри, Данілов вказав, що в цьому питанні РНБО виконала свою місію.
Пряма мова: "За нашою інформацією, дизельним паливом, яке виробляє цей завод, зараз заправляються танки Російської Федерації, які знаходяться на окупованій території Донецької та Луганської областей. Що ми маємо робити? Ми свою справу зробили (запровадили санкції –ред.).
Звичайно, мені дуже хотілося, щоби це було швидко, але, на превеликий жаль, ми 30 років живемо в країні, в якій дуже багато розповідають, дуже багато щось обіцяють постійно, особливо політики, коли виходять на наступний політичний сезон".
Передісторія:
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від того ж дня про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK. Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних із ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
- 19 лютого Рада національної безпеки й оборони України включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, причиною назвали фінансування тероризму.
- Медведчук заявив, що санкції не заважають йому користуватися його майном, а їжу він купує за готівку.
- 17 березня генеральний прокурор Ірина Венедіктова сказала, що є кілька кримінальних проваджень, в яких фігурує Медведчук, але матеріали для підписання підозри до неї не надходили.
- Медведчук і Марченко оскаржують у Верховному суді санкції РНБО.