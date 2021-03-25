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Дизпаливом із заводу Марченко і Медведчука заправляють російські танки в ОРДЛО - Данілов

Четвер, 25 березня 2021, 16:56
Дизпаливом із заводу Марченко і Медведчука заправляють російські танки в ОРДЛО - Данілов

Дизельним пальним, що виробляє завод, яким володіє дружина нардепа від ОПЗЖ Оксана Марченко, заправляють російські танки на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі Радіо НВ

Деталі: За словами Данілова, Оксана Марченко та її чоловік кум Путіна Віктор Медведчук володіють нафтопереробним заводом, який знаходиться за 14 кілометрів від українсько-російського кордону, захопленого наразі агресором - РФ.

На запитання журналістки, чому після санкцій за фінансування тероризму не слідують підозри, Данілов вказав, що в цьому питанні РНБО виконала свою місію.

Пряма мова: "За нашою інформацією, дизельним паливом, яке виробляє цей завод, зараз заправляються танки Російської Федерації, які знаходяться на окупованій території Донецької та Луганської областей. Що ми маємо робити? Ми свою справу зробили (запровадили санкції –ред.).

Звичайно, мені дуже хотілося, щоби це було швидко, але, на превеликий жаль, ми 30 років живемо в країні, в якій дуже багато розповідають, дуже багато щось обіцяють постійно, особливо політики, коли виходять на наступний політичний сезон".

Передісторія:

"Українська правда" у Threads

Теми: МедведчукМарченкоРНБОсанкціїДанілов
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