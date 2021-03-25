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Дизтопливом с завода Марченко и Медведчука заправляют российские танки в ОРДЛО - Данилов

Четверг, 25 марта 2021, 17:56

Дизельным топливом, которое производит завод, которым владеет жена нардепа от ОПЗЖ Оксана Марченко, заправляют российские танки на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ

Детали: По словам Данилова, Оксана Марченко и ее муж кум Путина Виктор Медведчук обладают нефтеперерабатывающим заводом, который находится в 14 километрах от участка российско-украинской границы, сейчас захваченного агрессором - РФ.

На вопрос журналистки, почему после санкций за финансирование терроризма, не следуют подозрения, Данилов указал, что в этом вопросе СНБО выполнил отведенную ему миссию.

Прямая речь: "По нашей информации, дизельным топливом, которое производит этот завод, сейчас заправляются танки Российской Федерации, находящиеся на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Что нам делать? Мы свое дело сделали (ввели санкции -ред.).

Конечно, мне очень хотелось, чтобы это было быстро, но, к сожалению, мы 30 лет живем в стране, в которой очень много говорят, очень много что-то обещают постоянно, особенно политики, когда выходят на следующий политический сезон".

Предыстория: 

Темы: МедведчукМарченкоСНБОсанкцииДанилов


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