Дизтопливом с завода Марченко и Медведчука заправляют российские танки в ОРДЛО - Данилов
Дизельным топливом, которое производит завод, которым владеет жена нардепа от ОПЗЖ Оксана Марченко, заправляют российские танки на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.
Источник: секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире Радио НВ
Детали: По словам Данилова, Оксана Марченко и ее муж кум Путина Виктор Медведчук обладают нефтеперерабатывающим заводом, который находится в 14 километрах от участка российско-украинской границы, сейчас захваченного агрессором - РФ.
На вопрос журналистки, почему после санкций за финансирование терроризма, не следуют подозрения, Данилов указал, что в этом вопросе СНБО выполнил отведенную ему миссию.
Прямая речь: "По нашей информации, дизельным топливом, которое производит этот завод, сейчас заправляются танки Российской Федерации, находящиеся на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Что нам делать? Мы свое дело сделали (ввели санкции -ред.).
Конечно, мне очень хотелось, чтобы это было быстро, но, к сожалению, мы 30 лет живем в стране, в которой очень много говорят, очень много что-то обещают постоянно, особенно политики, когда выходят на следующий политический сезон".
Предыстория:
- 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 года о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов из орбиты кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK. Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.
- 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.
- Сам Медведчук заявил, что санкции не мешают ему пользоваться его имуществом, а еду он покупает за наличные средства.
- 17 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова сказала, что есть несколько уголовных производств, в которых фигурирует Медведчук, но материалы для подписания подозрения к ней не поступали.
- Медведчук и Марченко оспаривают в Верховном суде санкции СНБО.