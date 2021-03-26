Троим соратникам Медведчука объявили подозрение в госизмене

Троим руководителям инициативных групп общественного движения "Украинский выбор" сообщили о подозрении в государственной измене за участие в организации и проведении незаконного "референдума" в Крыму, который способствовал его оккупации в 2014 году.

Источник: Офис генпрокурора и источники "Украинской правды" в правоохранительных органах

Детали: Офис генпрокурора не называет имен подозреваемых, но по данным УП это: Олег Слюсаренко, Александр Синявский и Иван Комелов.

Слюсаренко возглавлял подразделение ОО "Украинский выбор" в центральном районе Симферополя, Синявский и Комелов – инициативные группы "Украинского выбора" в Севастополе.

Троим руководителям инициативных групп "Украинская выбора" Виктора Медведчука инкриминируют государственную измену и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 1 ст. 111, ч. 2 ст. 110 УК Украины).

По данным следствия, представители Всеукраинского общественного движения "Украинский выбор – право народа", которое до 2016 года называлось "Украинский выбор", способствовали оккупации Крымского полуострова.

Двое подозреваемых, будучи руководителями инициативных групп общественного движения, входили в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Севастополя". Это Синявский и Комелов.

Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение НВФ, другой был руководителем отдельного подразделения "самообороны" – "Славянский щит".

По данным прокуратуры, "они выполняли противоправные приказы "главарей" формирования, а также принимали активное участие в организации и проведении незаконного "референдума" на территории полуострова Крым".

В частности, эти мужчины были наблюдателями на "участках" в составе незаконных избирательных комиссий, а также обеспечивали охрану участков и беспрепятственное проведение "референдума" в городе Севастополь.

Один из руководителей обособленного подразделения общественного движения "Украинский выбор", который также действовал в г.. Севастополь, по данным правоохранителей, участвовал в проведении митингов в поддержку оккупации полуострова Российской Федерацией и проведения незаконного "референдума".

Во время публичных выступлений на митингах подозреваемый высказывал призывы к изменению границ территории и государственной границы Украины, а также расширение территории РФ за счет временно оккупированных территорий Украины. Это подтвердила судебно-лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза Украинского научно-исследовательского института специальной техники и судебных экспертиз.

Кроме того, подозреваемые были награждены представителями государства-оккупанта медалями "За возвращение Крыма".

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается и осуществляется Главным управлением СБУ в АР Крым.

Этому предшествовало: 25 марта Служба безопасности Украины проводила обыски в офисах всеукраинского общественного движения "Украинский выбор – право народа", лидером которой является Виктор Медведчук.

9 марта народного депутата "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука допросили следователи Службы безопасности Украины.

Предыстория:

29 января были наложены санкции на самолеты нардепов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука и Тараса Козака, которые летали в Россию в обход запрета.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 2 февраля 2021 о применении санкций против нардепа Тараса Козака и телеканалов с орбиты кума Путина Виктора Медведчука – "112 Украина", NewsOne, ZIK.

Основанием для санкций против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование СБУ, которое установило, что схемы с поставками угля из оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны Украины включил Виктора Медведчука и его жену Оксану Марченко в санкционный список, причиной назвали финансирование терроризма.

СБУ также рекомендовала расширить санкции в отношении самолетов, которыми кум Владимира Путина летал в Россию, потому что конечные бенефициары молдавской авиакомпании JET4U S.R.L. и португальской JET4U LDA пытались обойти ограничения

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