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Справа Шеремета: суд заявляє про втручання у діяльність

П'ятниця, 26 березня 2021, 15:47
Справа Шеремета: суд заявляє про втручання у діяльність

Шевченківський районний суд міста Києва звернувся до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального Прокурора з повідомленням про втручання у діяльність суду присяжних щодо справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Джерело: Шевченківський районний суд міста Києва

Дослівно: "...Суд присяжних Шевченківського районного суду м. Києва, що здійснює судове провадження у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета за обвинуваченням Антоненка А.С., Кузьменко Ю.Л. та Дугарь Я.С., звернувся до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального Прокурора з повідомленням про факти втручання в професійну діяльність суддів та вплив на суд присяжних при розгляді цього кримінального провадження".

"Шевченківський районний суд м. Києва звертається до громадян з проханням дотримуватись порядку під час судових засідань, не допускати висловлювань та поведінки, які суперечать вимогам закону та мають ознаки тиску на суд".

Деталі: У суді зазначають, що кожне судове засідання у справі Шеремета супроводжується організацією масових акцій протесту біля будівлі суду, під час яких порушується громадський порядок, відбуваються бійки, пошкоджується майно тощо.

Крім того, наголошують у суді, прихильники обвинувачених, в соціальних мережах, зокрема Facebook, гостро обговорюють хід розгляду справи.

Відтак, у публікаціях та коментарях звучать неоднозначні висловлювання на адресу суддів та присяжних, що мають характер погроз та закликів до розправи, з метою схиляння суду до прийняття рішення, необхідного певній групі осіб.

У суді додають що з боку сторони захисту лунають висловлювання, які мають ознаки тиску.

Передісторія:

  • Один із керівників "Української правди" Павло Шеремет загинув від вибуху вранці 20 липня 2016 року. Йому підклали вибухівку під автомобіль.
  • 12 грудня 2019 року правоохоронці повідомили, що затримали 3 підозрюваних у вбивстві: лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, музиканта Андрія Антоненка, військову медсестру Яну Дугарь. 
  • 22 травня слідство у справі ймовірних виконавців вбивства було завершене. Розслідування щодо замовників виокремлене в іншу справу і триває.
  • Усі затримані заперечують свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним. Захист Антоненка стверджує, що він вищий за вбивцю. Адвокати Дугарь наполягають, що вона має алібі, підтверджене документами і свідками, а експертиза, на якій ґрунтується підозра, неповна, і необ’єктивна. Кузьменко також розкритикувала експертизу.
  • Під Шевченківським райсудом Києва, де було заплановане засідання у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета із головним підозрюваним Андрієм Антоненком (Riffmaster), 9 березня відбулися сутички.

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Українська правда

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Теми: Справа Шереметасуд
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