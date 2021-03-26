Дело Шеремета: суд заявляет о вмешательстве в деятельность

Шевченковский районный суд города Киева обратился в Высший совет правосудия и Офиса Генерального Прокурора из сообщением о вмешательстве в деятельность суда присяжных по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета.

Источник: Шевченковский районный суд города Киева

Дословно: "...Суд присяжных Шевченковского районного суда г. Киева, осуществляет судопроизводство по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета по обвинению Антоненко А.С., Кузьменко Ю.Л. и Дугар Я.С., обратился в Высший совет правосудия и Офиса Генерального Прокурора из сообщением о фактах вмешательства в профессиональную деятельность судей и влияние на суд присяжных при рассмотрении этого уголовного производства".

"Шевченковский районный суд. Киева обращается к гражданам с просьбой соблюдать порядок во время судебных заседаний, не допускать высказываний и поведения, которые противоречат требованиям закона и имеют признаки давления на суд".

Детали: В суде отмечают, что каждое судебное заседание по делу Шеремета сопровождается организацией массовых акций протеста у здания суда, во время которых нарушается общественный порядок, происходят драки, повреждается имущество и тому подобное.

Кроме того, отмечают в суде, сторонники обвиняемых в социальных сетях, в частности Facebook, остро обсуждают ход рассмотрения дела.

Следовательно, в публикациях и комментариях звучат неоднозначные высказывания в адрес судей и присяжных, имеющие характер угроз и призывов к расправе с целью склонения суда до принятия решения, необходимого определенной группе лиц.

В суде добавляют, что со стороны защиты раздаются высказывания, имеющие признаки давления.

Предыстория:

Один из руководителей "Украинской правды" Павел Шеремет погиб от взрыва утром 20 июля 2016 года. Ему подложили взрывчатку под автомобиль.

12 декабря 2019 года правоохранители сообщили, что задержали 3 подозреваемых в убийстве: врача и волонтера Юлию Кузьменко, музыканта Андрея Антоненко, военную медсестру Яну Дугарь.

22 мая 2020 года следствие по делу предполагаемых исполнителей убийства было завершено. Расследование относительно заказчиков выделено в другое дело и продолжается.

Все задержанные отрицают свою причастность к преступлению и называют преследование политическим. Защита Антоненко утверждает, что он выше убийцы. Адвокаты Дугарь настаивают, что у нее есть алиби, подтвержденное документами и свидетелями, а экспертиза, на которой основывается подозрение, неполная и необъективна. Кузьменко также раскритиковала экспертизу.

Под Шевченковским райсудом Киева, где было запланировано заседание по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с главным подозреваемым Андреем Антоненко (Riffmaster), 9 марта произошли столкновения.

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