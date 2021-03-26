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Спикер ТКГ: Зеленский консультируется с "нормандской четверкой" по обострению на Донбассе

Пятница, 26 марта 2021, 18:43
Спикер ТКГ: Зеленский консультируется с нормандской четверкой по обострению на Донбассе

Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран "нормандской четверки" относительно обстрела со стороны боевиков в Донецкой области, унесшего жизни четверых украинских военнослужащих.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на спикера украинской стороны в Трехсторонней контактной группе Алексея Арестовича в эфире телеканала "Украина 24" по итогам экстренного совещания в пятницу

Прямая речь: "Президент и глава Офиса президента Украины проводят интенсивные консультации с руководством стран "нормандского формата" относительно грубого нарушения режима прекращения огня, в результате которого погибли четверо украинских военнослужащих".

Детали: Также, по словам спикера ТКГ, украинская делегация обратилась с нотой в ОБСЕ с целью, чтобы в субботу, 27 марта, провести внеочередное заседание подгруппы по безопасности. "Единственным условием эффективного продолжения переговоров является полное прекращение огня", - резюмировал Арестович.

Предыстория: В пятницу на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибли 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.

Из-за случившегося украинская делегация ТКГ собралась на экстренное заседание.

Темы: ЗеленскийДонбассчрезвычайное происшествиенормандский формат
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