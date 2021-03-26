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"Росія не зупиниться": Кравчук про чотирьох вбитих на Донбасі

П'ятниця, 26 березня 2021, 19:15
Росія не зупиниться: Кравчук про чотирьох вбитих на Донбасі

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук прокоментував загострення та смерть 4 бійців ЗСУ на Донбасі. Він впевнений, що Росія не зупиниться, доки її не спинить Україна або світ.

Джерело: Кравчук в ефірі телеканалу "Україна 24"

Пряма мова Кравчука: "Очікувати чогось від Росії та окупаційної адміністрації ОРДЛО не варто, тому що Росія була і залишається у своїй філософії - знищити Україну. І це для неї основне завдання. На перших порах можна зробити губернію, а в принципі Україна як держава не повинна існувати. Це позиція президента Росії пана Путіна, офіційно висловлена ​​позиція багато років тому. Чекати, що вони діятимуть гуманно – перебільшення.

Україна продовжує стояти на тому, що ми будемо виконувати домовленості, поки діють Мінський майданчик і Нормандський формат".

Деталі: Кравчук впевнений, що Україна має бути в будь-який момент готова до відсічі, оскільки Росія не зупиниться. За словами глави делегації в ТКГ, Путіна повинні зупинити Україна та світова спільнота.

Передісторія: у п'ятницю на Донбасі через обстріл окупантів в районі селища Шуми загинуло 4 українських військовослужбовців, ще 2 отримали поранення.

Через це українська делегація ТКГ зібралася на екстрене засідання, а президент Володимир Зеленський і глава його офісу Андрій Єрмак проводять консультації з керівництвом країн "нормандської четвірки".

Нагадаємо: 25 березня Кравчук заявив, що Україна готується до будь-яких сценаріїв розвитку військового конфлікту із Росією, зокрема і вторгнення.

"Українська правда" у Threads

Теми: КравчукТКГДонбасвійнаРосія
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