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Одним из убитых на Донбассе был подполковник ВСУ

Пятница, 26 марта 2021, 21:51

Одним из четырех погибших 26 марта в районе проведения операции Объединенных сил был подполковник Вооруженных сил Сергей Коваль.

Источник: военная часть  А2641

Дословно: "Кадровый офицер, выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института, Сергей Васильевич всю свою профессиональную жизнь посвятил Вооруженным Силам Украины.  Прошел сложный путь от командира взвода разминирования до командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств.

Имел опыт участия в миротворческих операциях. С начала российско-украинской войны - участник АТО / ООС. Неоднократно награждался ведомственными наградами".

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Опубліковано Військова частина А2641 Пʼятниця, 26 березня 2021 р.

Предыстория: В пятницу на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибли 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.

Из-за случившегося украинская делегация ТКГ собралась на экстренное заседание, а Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран "нормандской четверки".

Также Зеленский анонсировал переговоры с лидерами "нормандской четверки", среди которых президент страны-агрессора Владимир Путин.

Украинская правда
Темы: ДонбассООСвойна


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