Одним из убитых на Донбассе был подполковник ВСУ

Одним из четырех погибших 26 марта в районе проведения операции Объединенных сил был подполковник Вооруженных сил Сергей Коваль.

Источник: военная часть А2641

Дословно: "Кадровый офицер, выпускник Каменец-Подольского военно-инженерного института, Сергей Васильевич всю свою профессиональную жизнь посвятил Вооруженным Силам Украины. Прошел сложный путь от командира взвода разминирования до командира отряда поиска и обезвреживания самодельных взрывных устройств.

Имел опыт участия в миротворческих операциях. С начала российско-украинской войны - участник АТО / ООС. Неоднократно награждался ведомственными наградами".

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ ЗАХИСНИКУ УКРАЇНИ З сумом повідомляємо, що сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил, захищаючи... Опубліковано Військова частина А2641 Пʼятниця, 26 березня 2021 р.

Предыстория: В пятницу на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибли 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.

Из-за случившегося украинская делегация ТКГ собралась на экстренное заседание, а Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводят консультации с руководством стран "нормандской четверки".

Также Зеленский анонсировал переговоры с лидерами "нормандской четверки", среди которых президент страны-агрессора Владимир Путин.