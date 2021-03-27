Агресивний "британський" штам Covid поширився всією Україною – Степанов

Високі показники смертності від коронавірусної інфекції в Україні та стрибок захворюваності пояснюються агресивністю "британського" штаму коронавірусу, який зараз шириться країною і є більш заразним.

Джерело: міністр охорони здоров’я України Максим Степанов у інтерв’ю Радіо Свобода

Пряма мова: "Це "британський" штам вірусу, який вже розповсюджений по всій країні. І більша кількість людей заражається на цей вірус, він передається набагато швидше, скорочений інкубаційний період і, головне, він достатньо агресивний. Тобто велика кількість людей хворіє саме тяжко, хвороба розвивається дуже швидко".

Деталі: За словами Степанова, через розповсюдження нового штаму Covid-19 в Україні тяжкий перебіг хвороби тепер спостерігається у людей віком від 40 років, а іноді й від 30-ти. Раніше до ускладнень були схильні люди віком від 60 років.

Міністр додав, що через новий штам також зростає кількість госпіталізацій.

Що передувало: За добу 25 березня в Україні діагноз COVID-19 підтвердили 18 132 особам (це антирекорд за кількістю нових випадків), госпіталізували 4 826 хворих, померли 326 пацієнти, одужали 7 138 осіб.

24 березня також було два антирекорди – за кількістю нових та летальних випадків за добу: діагноз COVID-19 встановили 16 669 особам, госпіталізували 4 838 хворих, померли від ускладнень 362 пацієнти, одужали 6 748 осіб.

Станом на 27 березня, Україна перебуває на 9 місці у світі за кількістю нових виявлених випадків коронавірусу.

Знати більше: COVID-19 в Україні та в світі – динаміка пандемії в інфографіці УП