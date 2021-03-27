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Агрессивный "британский" штамм Covid распространился по всей Украине – Степанов

Суббота, 27 марта 2021, 17:54
Агрессивный британский штамм Covid распространился по всей Украине – Степанов

Высокие показатели смертности от коронавирусной инфекции в Украине и скачок заболеваемости объясняются агрессивностью "британского" штамма коронавируса, который сейчас распространяется по стране и является более заразным.

Источник: министр здравоохранения Украины Максим Степанов в интервью Радио Свобода

Прямая речь: "Это "британский" штамм вируса, который уже распространен по всей стране. И большее количество людей заражается этим вирусом, он передается гораздо быстрее, сокращен инкубационный период и, главное, он достаточно агрессивен. То есть большое количество людей болеет именно тяжело, болезнь развивается очень быстро".

Детали: По словам Степанова, из-за распространения нового штамма Covid-19 в Украине тяжелое течение болезни теперь наблюдается у людей в возрасте от 40 лет, а иногда и от 30-ти. Ранее к осложнениям были склонны люди в возрасте от 60 лет.

Министр добавил, что из-за нового штамма также растет количество госпитализаций.

Что предшествовало:

  • 25 марта в Украине диагноз COVID-19 подтвердили 18 132 лицам (это антирекорд по количеству новых случаев), госпитализировали 4 826 больных, умерли 326 пациентов, выздоровели 7 138 человек.
  • 24 марта тоже было два антирекорда – по количеству новых и летальных случаев в сутки: диагноз COVID-19 установили 16 669 лицам, госпитализировали 4 838 больных, умерли от осложнений 362 пациента, выздоровели 6 748 человек.
  • По состоянию на 27 марта, Украина находится на 9 месте в мире по количеству новых выявленных случаев коронавируса.

Знать больше: COVID-19 в Украине и в мире - динамика пандемии в инфографике УП

Темы: коронавирусСтепановМинздравэпидемия
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