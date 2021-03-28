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“Організація”: Cтепанов пояснив, чому Україна вдвічі відстає від плану вакцинації

Неділя, 28 березня 2021, 01:45
“Організація”: Cтепанов пояснив, чому Україна вдвічі відстає від плану вакцинації
obukhovrda.gov.ua

Україна в 1,8 разів відстає від графіка вакцинації.

Джерело: очільник МОЗ Максим Степанов у "Радіо Свобода"

Деталі: Повідомляється, що ще не завершено перший етап вакцинації, і відразу передбачалося, що будуть розгортати одночасно перший і другий етапи.

На питання, чому Україна відстає від плану, Степанов відповів, що це питання організації роботи.

Пряма мова Степанова: "Що я маю на увазі? Наприклад, коли ти ставиш питання заздалегідь, що ви повинні відкрити 23 пункти щеплення.

Що таке пункт щеплення? Це сімейні лікарі, де буде відбуватися безпосередньо вакцинація проти COVID-19. В ці 23 пункти щеплення завозиться вакцина. Тобто ми з вами розуміємо, що організувати цей процес не складно. Але коли з 23-ох відкрили чотири!

Вони мені називали зараз такі причини, що мені аж соромно... Там – не встигли, а там – в нас не було бажаючих, а ми вирішили перенести відкриття пункту вакцинації, бо ми там ще не верифікували до кінця, не додзвонилися цим людям, які прийдуть вакцинуватися 80+, а ми вирішили, що ми будемо поступово це відкривати, а в нас дала збій система – ми не змогли відвантажити вакцину. Там купа всякого абсурду".

Знати більше: Щеплювати проти COVID-19 точно будуть, питання – коли, кого і чим. Все про вакцинацію в Україні

Передісторія:

  • 24 лютого в Україні стартувала вакцинація від COVID-19. Першим українцем, який вакцинувався від COVID-19, став черкаський лікар-реаніматолог Євген Горенко.
  • Вакцинація відбуватиметьсяв 4 етапи з січня 2021 року по березень 2022 року. На першому етапі щеплюватимуть медпрацівників ковідних відділень (як комунальних, так і приватних лікарень), частину працівників екстреної медичної допомоги, жителів і працівників інтернатів, будинків для людей похилого віку та військовослужбовців ООС. 
  • Станом на 27 березня в Україні щеплено 192 264 людини.

"Українська правда" у Threads

Теми: СтепановМОЗвакцинація
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