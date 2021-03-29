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Офіс Зеленського не віддасть понівечені двері на виставку, є ідея зекономити

Понеділок, 29 березня 2021, 13:33
Офіс Зеленського не віддасть понівечені двері на виставку, є ідея зекономити
Ельдар Сарахман, УП

Офіс президента відмовився від пропозиції художньої галереї продати їй свої двері, розмальовані і побиті учасниками акції на підтримку Сергія Стерненка 20 березня. Їх збираються реставрувати і встановити на місце, щоб зекономити на купівлі нових дверей.

Джерело: речниця президента Юлія Мендель у коментарі Українській правді

Пряма мова: "Пошкоджені двері Офісу президента сьогодні відправляють на реставрацію з метою економії коштів. Реставрувати двері значно дешевше, ніж купити нові. Офіс президента не буде віддавати жодні пошкоджені частини будівлі на будь-які виставки, оскільки не вважає ці речі об’єктами мистецтва, а ставиться до всіх пошкоджень як до доказів вандалізму".

Деталі: Також Мендель зазначила, що усі, хто скоїв цей вандалізм, мають відповісти перед законом.

За її словами, кожен українець має право на протест, і на Банковій часто збираються протестувальники, але "жодному за 30 років незалежності не спадало на думку робити те, що сталося 20 березня".

Передісторія:

  • Ввечері 20 березня на Банковій під час акції на підтримку ув'язненого Сергія Стерненка мітингувальники розбили вікна Офісу президента, розписали стіни фарбою і закидали будівлю димовими шашками.
  • Пошкодження будівлі в Офісі президента оцінили у 2 млн гривень. 22 березня фасад почали чистити від фарби.
  • Пізніше пошкоджені в ході акції двері з'явилися в ефірі телеканалу "1+1". Речниця президента Юлія Мендель пояснила, що Офіс президента лише на один вечір позичив телеканалу свої двері.
  • А громадська організація "Речовий доказ" запропонувала Офісу президента викупити в нього ці двері, щоб зробити з них експонат своєї художньої галереї.

Українська правда

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Теми: Офіс президентаЗеленськийакції
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