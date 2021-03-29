Офис Зеленского не отдаст изуродованные двери на выставку, есть идея сэкономить

Офис президента отказался от предложения художественной галереи продать ей свои двери, разрисованные и разбитые участниками акции в поддержку Сергея Стерненко 20 марта. Их собираются реставрировать и установить на место, чтобы сэкономить на покупке новых дверей.

Источник: пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии Украинской правде

Прямая речь: "Поврежденные двери Офиса президента сегодня отправляют на реставрацию с целью экономии средств. Реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые. Офис президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на какие-либо выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма".

Детали: Также Мендель отметила, что все, кто совершил этот вандализм, должны ответить перед законом.

По ее словам, каждый украинец имеет право на протест, и на Банковой часто собираются протестующие, но "ни одному из них за 30 лет независимости не приходило в голову делать то, что произошло 20 марта".

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