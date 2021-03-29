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Офис Зеленского не отдаст изуродованные двери на выставку, есть идея сэкономить

Понедельник, 29 марта 2021, 13:33
Эьдар Сарахман, УП

Офис президента отказался от предложения художественной галереи продать ей свои двери, разрисованные и разбитые участниками акции в поддержку Сергея Стерненко 20 марта. Их собираются реставрировать и установить на место, чтобы сэкономить на покупке новых дверей.

Источник: пресс-секретарь президента Юлия Мендель в комментарии Украинской правде

Прямая речь: "Поврежденные двери Офиса президента сегодня отправляют на реставрацию с целью экономии средств. Реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые. Офис президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на какие-либо выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждениям как к доказательствам вандализма".

Детали: Также Мендель отметила, что все, кто совершил этот вандализм, должны ответить перед законом.

По ее словам, каждый украинец имеет право на протест, и на Банковой часто собираются протестующие, но "ни одному из них за 30 лет независимости не приходило в голову делать то, что произошло 20 марта".

Предыстория: 

  • 20 марта вечером на Банковой во время акции в поддержку заключенного Сергея Стерненко митингующие разбили окна Офиса президента, расписали стены краской и забросали здание дымовыми шашками.
  • Повреждения здания в Офисе президента оценили в 2 млн гривен. 22 марта фасад начали чистить от краски.
  • Позже поврежденная в ходе акции дверь появилась в эфире телеканала "1+1". Пресс-секретарь президента Юлия Мендель объяснила, что Офис президента только на один вечер одолжил телеканалу свою дверь.
  • А общественная организация "Вещественное доказательство" предложила Офису президента выкупить у него эти двери, чтобы сделать из них экспонат своей художественной галереи.

Украинская правда
Темы: Офис президентаЗеленскийакции


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