Справа ПВК: суд відправив під домашній арешт колишнього комбата

Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для колишнього командира батальйону "Донбас" Анатолія Віногродського (позивний "Гал"), якого підозрюють у причетності до діяльності так званої приватної військової компанії екснардепа Семена Семенченка.

Джерело: адвокат Віногродського Андрій Наход у коментарі Українській правді, "Громадське"

Деталі: Прокурор просив взяти Виногродського під варту, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, переховування, тиску на свідків, знищення або спотворення речових доказів. Але суд вирішив інакше.

За словами адвоката, його підзахисного підозрюють за статтею 260 Кримінального кодексу "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, участь в них або керівництво ними".

Як розповів Наход, за даними слідства, у 2018 році Семенченко створив у США компанію Donbass Battalion Corporation для здійснення охоронної діяльності в Афганістані, Сирії та Іраку. Виногродський в ній виконував посередницькі консультаційні послуги.

Сторона обвинувачення стверджує, що пізніше Семенченко і Віногродський організували українське представництво американської фірми, і вона діяла як ПВК.

Адвокати підозрюваного Віктор Сорокін та Андрій Наход заперечують звинувачення.

Також вони зазначили, що їхній підзахисний є інвалідом війни та має проблеми зі здоров’ям. Захист наголосив на тому, що Віногродський воював за Україну, а тому не міг вчиняти протиправних дій і створювати воєнізовані формування.

Сам Віногродський сказав, що не має відношення до ПВК, а в іноземній фірмі виступав лише у ролі консультанта до того, як стало зрозуміло, що контрактів не буде. Тоді ж, за словами підозрюваного, він припинив свою діяльність як консультанта.

Взяти на поруки "Гала" висловили бажання Степан Хмара та Микола Коханівський, однак суд їм відмовив.

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