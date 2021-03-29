Справа ПВК: суд відправив під домашній арешт колишнього комбата
Печерський суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для колишнього командира батальйону "Донбас" Анатолія Віногродського (позивний "Гал"), якого підозрюють у причетності до діяльності так званої приватної військової компанії екснардепа Семена Семенченка.
Джерело: адвокат Віногродського Андрій Наход у коментарі Українській правді, "Громадське"
Деталі: Прокурор просив взяти Виногродського під варту, наголошуючи на ризиках втечі підозрюваного, переховування, тиску на свідків, знищення або спотворення речових доказів. Але суд вирішив інакше.
За словами адвоката, його підзахисного підозрюють за статтею 260 Кримінального кодексу "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань, участь в них або керівництво ними".
Як розповів Наход, за даними слідства, у 2018 році Семенченко створив у США компанію Donbass Battalion Corporation для здійснення охоронної діяльності в Афганістані, Сирії та Іраку. Виногродський в ній виконував посередницькі консультаційні послуги.
Сторона обвинувачення стверджує, що пізніше Семенченко і Віногродський організували українське представництво американської фірми, і вона діяла як ПВК.
Адвокати підозрюваного Віктор Сорокін та Андрій Наход заперечують звинувачення.
Також вони зазначили, що їхній підзахисний є інвалідом війни та має проблеми зі здоров’ям. Захист наголосив на тому, що Віногродський воював за Україну, а тому не міг вчиняти протиправних дій і створювати воєнізовані формування.
Сам Віногродський сказав, що не має відношення до ПВК, а в іноземній фірмі виступав лише у ролі консультанта до того, як стало зрозуміло, що контрактів не буде. Тоді ж, за словами підозрюваного, він припинив свою діяльність як консультанта.
Взяти на поруки "Гала" висловили бажання Степан Хмара та Микола Коханівський, однак суд їм відмовив.
Передісторія:
- 24 березня СБУ повідомила, що викрила воєнізоване збройне формування, т.зв. приватну військову компанію, її можливими організаторами назвала колишнього командира батальйону "Донбас" і екснардепа Семена Семенченка та Євгена Шевченка (відомий як "позаштатний агент НАБУ" і фігурант низки справ щодо корупційних схем, пов'язаних з "Укроборонпромом"). За даними СБУ, 15 українців керували компанією з понад 150 осіб, які укладали контракти з організаціями країн Близького Сходу і пропонували їм зброю.
- 26 березня суд заарештував на 2 місяці екскомандира добровольчого батальйону "Донбас" і нардепа парламенту 8 скликання Семена Семенченка без альтернативи застави. Цього ж дня суд відправив іншого підозрюваного у справі - так званого агента НАБУ - Євгена Шевченка під арешт на два місяці. Альтернативою СІЗО може стати застава у 5 мільйонів гривень.
- 25 березня ексбійця батальйону "Донбас" Олександра Новікова (позивний "Хаммер") відправили під цілодобовий домашній арешт у цій справі.
- СБУ підозрює, що Євген Шевченко й Андрій Рогоза (фігурант низки справ щодо корупційних схем, пов'язаних із "Укроборонпромом") причетні до організації каналу постачання військових товарів з Росії на оборонні підприємства України.
- Журналісти "Слідство.Інфо" стверджують, що ПВК Семенченка в останні роки працювала в інтересах олігарха Ігоря Коломойського.