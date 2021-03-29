Печерский суд Киева избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста для бывшего командира батальона "Донбасс" Анатолия Виногродского (позывной "Гал"), которого подозревают в причастности к деятельности так называемой частной военной компании екснардепа Семена Семенченко.

Источник: адвокат Виногродского Андрей Наход в комментарии Украинской правде, "Громадське"

Детали: Прокурор просил взять Виногродского под стражу, подчеркивая риски побега подозреваемого, давления на свидетелей, уничтожения или искажения вещественных доказательств. Но суд решил иначе.

По словам адвоката, его подзащитного подозревают по статье 260 Уголовного кодекса "Создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований, участие в них или руководство ими".

Как рассказал Наход, по данным следствия, в 2018 году Семенченко создал в США компанию Donbass Battalion Corporation для осуществления охранной деятельности в Афганистане, Сирии и Ираке. Виногродский в ней исполнял посреднические консультационные услуги.

Сторона обвинения утверждает, что позже Семенченко и Виногродський организовали украинское представительство американской фирмы, и она действовала как ПВК.

Адвокаты подозреваемого Виктор Сорокин и Андрей Наход отрицают обвинения.

Также они отметили, что их подзащитный является инвалидом войны и имеет проблемы со здоровьем. Защита отметила, что Виногродский воевал за Украину, а потому не мог совершать противоправных действий и создавать военизированные формирования.

Сам Виногродский сказал, что не имеет отношения к ЧВК, а в иностранной фирме выступал лишь в роли консультанта до того, как стало понятно, что контрактов не будет. Тогда же, по словам подозреваемого, он прекратил свою деятельность в качестве консультанта.

Взять на поруки "Гала" выразили желание Степан Хмара и Николай Кохановский, однако суд им отказал.

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