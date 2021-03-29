Служба безопасности Украины задержала еще одного фигуранта дела о создании бывшим народным депутатом Семеном Семенченко частной военной компании.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собеседника в правоохранительных органах

Детали: По информации источника, это - бывший командир батальона "Донбасс" Анатолий Виногродский (позывной "Гал"). В настоящее время суд избирает ему меру пресечения.

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