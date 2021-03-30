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Вночі "мінували" окружний виборчком на Франківщині

Вівторок, 30 березня 2021, 09:25
Вночі мінували окружний виборчком на Франківщині
Члени ДВК понад добу чекають на свою чергу подачі протоколів до ОВК просто на вулиці. Фото "Чесно"

Невідомі заявили про замінування окружної виборчої комісії у місті Надвірній на Івано-Франківщині, де триває підрахунок голосів проміжних виборів 28 березня.

Джерело: Громадський рух "Чесно"поліція Івано-Франківської області

Деталі: Повідомлення про замінування ОВК по 87-му виборчому округу надійшло близько 2:00 ночі.

Поліція вивела на вулицю членів дільничних виборчих комісій. У приміщення не запускали нікого. При цьому ОВК ще протягом півгодини проводила свою роботу, приймаючи протоколи від членів ДВК, які ще перебували у залі засідань.

"Чесно" відзначає, що у приміщенні на той час було понад 20 осіб, в тому числі і один з кандидатів по округу Олександр Шевченко, висунутий партією "За майбутнє".

Близько 2:30 ночі ОВК оголосила перерву на санітарну обробку приміщення та тимчасово припинила свою роботу. Членів ДВК вивели на вулицю, а представники ОВК, кілька спостерігачів і представники кандидатів залишились у приміщенні. 

Поліція та сапери оглянули приміщення та не знайшли вибухових пристроїв.

О 3:30 до ОВК впустили журналістів. В цей же час відновила свою роботу і ОВК. 

 
Фото "Чесно"

"Чесно" також зазначає, що близько 1:00 ночі голова ОВК Руслан Кашніков (в ОВК представляє партію "Голос" – ред.) покинув приміщення, заявивши про погане самопочуття. З ним приміщення покинув і один з ІТ-спеціалістів, що відповідав за внесення даних про підрахунок голосів у систему. Засідання комісії продовжив заступник.

Члени ДВК понад добу просто на вулиці чекають на свою чергу, щоб подати протоколи до ОВК.  

Станом на 9 ранку 30 березня – ОВК опрацювала 67,52% протоколів. Згідно з ними лідирує Василь Вірастюк з 31,3% голосів. У Руслана Кошулинського – 28,88%, а в Олександра Шевченка – 28,73%. 

За цим фактом поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ.

Правоохоронці встановлюють особу зловмисника.

Що було раніше: У Донецькій області за результатами підрахунку 100% бюлетенів на довиборах у Верховну Раду переміг мер Добропілля, представник партії "Порядок" Андрій Аксьонов (65,46% голосів).

Передісторія:

  • Довибори до ВР відбувалися, оскільки депутати від 50 округу Руслан Требушкін і від 87 округу Зіновій Андрійович у жовтні 2020 року виграли місцеві вибори і склали мандати.
  • У 2018 році мер Добропілля Донецької області Андрій Аксьонов був внесений в розшукову базу МВС України як особа, що переховується від органів прокуратури. Повідомлялось, що він підробляв документи для відвідин Криму.
  • Аксьонову інкримінували ч.1 ст.366 (службове підроблення), ч.4 ст.358 (підробка документів, печаток, штампів та бланків, використання підроблених документів), ч.2,3 ст.191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.
  • Пізніше заступник Аксьонова заявив, що мер Добропілля лікується в Німеччині.

"Українська правда" у Threads

Теми: вибориВерховна РадаІвано-Франківська область
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