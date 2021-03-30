Вночі "мінували" окружний виборчком на Франківщині

Члени ДВК понад добу чекають на свою чергу подачі протоколів до ОВК просто на вулиці. Фото "Чесно"

Невідомі заявили про замінування окружної виборчої комісії у місті Надвірній на Івано-Франківщині, де триває підрахунок голосів проміжних виборів 28 березня.

Джерело: Громадський рух "Чесно"

Деталі: Повідомлення про замінування ОВК по 87-му виборчому округу надійшло близько 2:00 ночі.

Поліція вивела на вулицю членів дільничних виборчих комісій. У приміщення не запускали нікого. При цьому ОВК ще протягом півгодини проводила свою роботу, приймаючи протоколи від членів ДВК, які ще перебували у залі засідань.

"Чесно" відзначає, що у приміщенні на той час було понад 20 осіб, в тому числі і один з кандидатів по округу Олександр Шевченко, висунутий партією "За майбутнє".

Близько 2:30 ночі ОВК оголосила перерву на санітарну обробку приміщення та тимчасово припинила свою роботу. Членів ДВК вивели на вулицю, а представники ОВК, кілька спостерігачів і представники кандидатів залишились у приміщенні.

Поліція та сапери оглянули приміщення та не знайшли вибухових пристроїв.

О 3:30 до ОВК впустили журналістів. В цей же час відновила свою роботу і ОВК.

Фото "Чесно"

"Чесно" також зазначає, що близько 1:00 ночі голова ОВК Руслан Кашніков (в ОВК представляє партію "Голос" – ред.) покинув приміщення, заявивши про погане самопочуття. З ним приміщення покинув і один з ІТ-спеціалістів, що відповідав за внесення даних про підрахунок голосів у систему. Засідання комісії продовжив заступник.

Члени ДВК понад добу просто на вулиці чекають на свою чергу, щоб подати протоколи до ОВК.

Станом на 9 ранку 30 березня – ОВК опрацювала 67,52% протоколів. Згідно з ними лідирує Василь Вірастюк з 31,3% голосів. У Руслана Кошулинського – 28,88%, а в Олександра Шевченка – 28,73%.

Що було раніше: У Донецькій області за результатами підрахунку 100% бюлетенів на довиборах у Верховну Раду переміг мер Добропілля, представник партії "Порядок" Андрій Аксьонов (65,46% голосів).

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