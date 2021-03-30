Ночью "минировали" окружной избирком на Франковщине

Члены УИК более суток ждут своей очереди подачи протоколов в ОИК просто на улице. Фото "Честно"

Неизвестные заявили о заминировании окружной избирательной комиссии в городе Надворной на Ивано-Франковщине, где продолжается подсчет голосов промежуточных выборов 28 марта.

Источник: Общественное движение "Честно"

Детали: Сообщение о заминировании ОИК по 87-му избирательному округу поступило около 2:00 ночи.

Полиция вывела на улицу членов участковых избирательных комиссий. В помещение не запускали никого. При этом ОИК еще в течение получаса проводила свою работу, принимая протоколы от членов УИК, которые еще находились в зале заседаний.

"Честно" отмечает, что в помещении в то время было более 20 человек, в том числе и один из кандидатов по округу Александр Шевченко, выдвинутый партией "За будущее".

Около 2:30 ночи ОИК объявила перерыв на санитарную обработку помещения и временно прекратила свою работу. Членов УИК вывели на улицу, а представители ОИК, несколько наблюдателей и представители кандидатов остались в помещении.

Полиция и саперы осмотрели помещение и не нашли взрывных устройств.

В 3:30 в ОИК пустили журналистов. В это же время возобновила свою работу и ОИК.

Фото "ЧЕстно"

"Честно" также отмечает, что около 1:00 ночи председатель ОИК Руслан Кашников (в ОИК представляет партию "Голос" – ред.) покинул помещение, заявив о плохом самочувствии. С ним помещение покинул и один из ИТ-специалистов, отвечавших за внесение данных о подсчете голосов в систему. Заседание комиссии продолжил заместитель.

Члены УИК более суток просто на улице ждут своей очереди, чтобы подать протоколы в ОИК.

По состоянию на 9 утра 30 марта – ОИК обработала 67,52% протоколов. Согласно им, лидирует Василий Вирастюк с 31,3% голосов. У Руслана Кошулинского – 28,88%, а у Александра Шевченко – 28,73%.

Что было раньше: В Донецкой области по результатам подсчета 100% бюллетеней на довыборах в Верховную Раду победил мэр Доброполья, представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов (65,46% голосов).

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