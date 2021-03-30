Ночью "минировали" окружной избирком на Франковщине
Неизвестные заявили о заминировании окружной избирательной комиссии в городе Надворной на Ивано-Франковщине, где продолжается подсчет голосов промежуточных выборов 28 марта.
Источник: Общественное движение "Честно", полиция Ивано-Франковской области
Детали: Сообщение о заминировании ОИК по 87-му избирательному округу поступило около 2:00 ночи.
Полиция вывела на улицу членов участковых избирательных комиссий. В помещение не запускали никого. При этом ОИК еще в течение получаса проводила свою работу, принимая протоколы от членов УИК, которые еще находились в зале заседаний.
"Честно" отмечает, что в помещении в то время было более 20 человек, в том числе и один из кандидатов по округу Александр Шевченко, выдвинутый партией "За будущее".
Около 2:30 ночи ОИК объявила перерыв на санитарную обработку помещения и временно прекратила свою работу. Членов УИК вывели на улицу, а представители ОИК, несколько наблюдателей и представители кандидатов остались в помещении.
Полиция и саперы осмотрели помещение и не нашли взрывных устройств.
В 3:30 в ОИК пустили журналистов. В это же время возобновила свою работу и ОИК.
"Честно" также отмечает, что около 1:00 ночи председатель ОИК Руслан Кашников (в ОИК представляет партию "Голос" – ред.) покинул помещение, заявив о плохом самочувствии. С ним помещение покинул и один из ИТ-специалистов, отвечавших за внесение данных о подсчете голосов в систему. Заседание комиссии продолжил заместитель.
Члены УИК более суток просто на улице ждут своей очереди, чтобы подать протоколы в ОИК.
По состоянию на 9 утра 30 марта – ОИК обработала 67,52% протоколов. Согласно им, лидирует Василий Вирастюк с 31,3% голосов. У Руслана Кошулинского – 28,88%, а у Александра Шевченко – 28,73%.
По данному факту полиция начала уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК.
Правоохранители устанавливают личность злоумышленника.
Что было раньше: В Донецкой области по результатам подсчета 100% бюллетеней на довыборах в Верховную Раду победил мэр Доброполья, представитель партии "Порядок" Андрей Аксенов (65,46% голосов).
Предыстория:
- Довыборы в ВР приходили, поскольку депутаты от 50 округа Руслан Требушкин и от 87 округа Зиновий Андрийович в октябре 2020 года выиграли местные выборы и сложили мандаты.
- В 2018 году мэр Доброполья Донецкой области Андрей Аксенов был внесен в розыскную базу МВД Украины как лицо, скрывающееся от органов прокуратуры. Сообщалось, что он подделывал документы для посещения Крыма.
- Аксенову инкриминировали ч.1 ст.366 (служебный подлог), ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, использование поддельных документов), ч.2,3 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
- Позже заместитель Аксенова заявил, что мэр Доброполья лечится в Германии.