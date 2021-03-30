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За "агента" Шевченко внесли залог в 5 млн, он готовит пресс-конференцию

Вторник, 30 марта 2021, 20:40
За агента Шевченко внесли залог в 5 млн, он готовит пресс-конференцию

Так называемого агента НАБУ Евгения Шевченко, подозреваемого в создании незаконного вооруженного формирования, отпустили из СИЗО под залог в 5 млн гривен.

Источник: Шевченко в Facebook

Прямая речь Шевченко: "Друзья, я дома!  Рядом со своей женой и сыном - это самое главное, что есть в моей жизни.  И я от всего сердца хочу поблагодарить своим друзьям, что не отвернулись в беде, и всем тем неравнодушным людям, которые, заботясь о моей судьбе, помогли собрать огромную сумму залога в размере 5 млн. грн.

Завтра утром у меня апелляция - прокуроры будут требовать отмены залога и содержания меня под стражей в СИЗО. Знаю, что приказ на то, чтобы закрыть меня любой ценой, пришел от конкретного лица из Офиса президента Украины".

Детали: Если его завтра не отправят за решетку, то 1 апреля Шевченко обещает провести пресс-конференцию, на которой "выложит все факты о процессе фальсификации дела", а также хочет рассказать, "как врал прямо во время судебного заседания прокурор и какая конкретно должностное лицо находилось в кабинете судьи Печерского суда, когда та выносила свое решение".

Однако если Шевченко не сможет провести конференцию, ее проведут его адвокаты.

Предыстория:

  • 24 марта СБУ сообщила, что разоблачила военизированное вооруженное формирование, т.н. частную военную компанию, ее возможными организаторами назвала бывшего командира батальона "Донбасс" и экс-нардепа Семена Семенченко и Евгения Шевченко (известный как "внештатный агент НАБУ" и фигурант ряда дел о коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом"). По данным СБУ, 15 украинцев руководили компанией из более 150 человек, заключали контракты с организациями стран Ближнего Востока и предлагали им оружие.
  • 26 марта суд арестовал на 2 месяца экс-командира добровольческого батальона "Донбасс" и нардепа парламента 8 созыва Семена Семенченко без альтернативы залога. В этот же день суд отправил другого подозреваемого по делу - так называемого агента НАБУ - Евгения Шевченко под арест на два месяца. Альтернативой СИЗО может стать залог в 5 млн гривен.
  • 25 марта экс-бойца батальона "Донбасс" Александра Новикова(позывной "Хаммер") отправили под круглосуточный домашний арест. по этому делу
  • СБУ подозревает, что Евгений Шевченко и Андрей Рогоза (фигурант ряда дел о коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом") причастны к организации канала поставки военных товаров из России на оборонные предприятия Украины.
  • Журналисты "Слідство.Інфо" утверждают, что ЧВК Семенченко в последние годы работала в интересах олигарха Игоря Коломойского.

Украинская правда
Темы: суд
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