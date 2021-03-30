За "агента" Шевченко внесли залог в 5 млн, он готовит пресс-конференцию

Так называемого агента НАБУ Евгения Шевченко, подозреваемого в создании незаконного вооруженного формирования, отпустили из СИЗО под залог в 5 млн гривен.

Источник: Шевченко в Facebook

Прямая речь Шевченко: "Друзья, я дома! Рядом со своей женой и сыном - это самое главное, что есть в моей жизни. И я от всего сердца хочу поблагодарить своим друзьям, что не отвернулись в беде, и всем тем неравнодушным людям, которые, заботясь о моей судьбе, помогли собрать огромную сумму залога в размере 5 млн. грн.

Завтра утром у меня апелляция - прокуроры будут требовать отмены залога и содержания меня под стражей в СИЗО. Знаю, что приказ на то, чтобы закрыть меня любой ценой, пришел от конкретного лица из Офиса президента Украины".

Детали: Если его завтра не отправят за решетку, то 1 апреля Шевченко обещает провести пресс-конференцию, на которой "выложит все факты о процессе фальсификации дела", а также хочет рассказать, "как врал прямо во время судебного заседания прокурор и какая конкретно должностное лицо находилось в кабинете судьи Печерского суда, когда та выносила свое решение".

Однако если Шевченко не сможет провести конференцию, ее проведут его адвокаты.

Предыстория: