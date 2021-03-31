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Порошенко потратил на защиту в судах более 30 млн – декларация

Среда, 31 марта 2021, 23:03

Пятый президент и лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко задекларировал 222 миллионов гривен доходов, из которых 504 540 грн заработал в парламенте.

Источник: декларация Порошенко, пресс-служба политика

Детали: 2020 года пятый президент задекларировал 222 миллионов гривен доходов (втрое меньше, чем в прошлом году), из которых 214 миллионов - дивиденды, 7 миллионов - проценты по депозитам в Международном инвестиционном банке. У Порошенко сообщили, что сумма уплаченных налогов и военного сбора составляет более 23 млн. гривен.

Зарплата Порошенко в парламенте - более полумиллиона гривен в год.

Количество компаний, конечным бенефициаром которых Порошенко, в 2020 году существенным образом не изменилась - приобретение телеканала "Прямой" произошло уже 2021 году и отобразится при подаче следующей декларации.

Что касается расходов, подлежащих декларированию, то они в 2020 году составили 79 млн. гривен, из них более 30 миллионов - на юридические услуги для защиты в более 50 уголовных делах.

На рекламу потратил более 1,8 млн грн.

В пресс-службе сообщили, что расходы на благотворительность в 2020 году были нацелены на борьбу с коронавирусом и достигли примерно 150 миллионов гривен. Они осуществлялись со счетов различных юридических лиц, аффилированных с Порошенко. Форма электронной декларации не предусматривает декларирование таких расходов.

Порошенко хранит наличными $51,2 миллиона и 42,3 миллиона гривен.

Глава "Европейской солидарности" задекларировал ряд коллекций картин, часов, мебель, рояль, люстры, ювелирные изделия, шубы и женские сумки жены Марины.

В семье Порошенко три автомобиля - Jaguar у жены и два Mercedes-Benz у мужа.

Напомним: Доходы президента Владимира Зеленского и членов его семьи в 2020 году составили почти 23 миллиона гривен.

Министр здравоохранения Максим Степанов задекларировал 500 тысяч заработной платы, несколько дорогих автомобилей и ценных часов.

А вот депутат Харьковского горсовета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Саид Джавид задекларировал живого африканского льва, которого приобрел еще в 2017 году.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак задекларировал 444 тысячи заработной платы в должности и автомобиль за 3 миллиона гривен.

Украинская правда
Темы: Порошенкодекларации


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