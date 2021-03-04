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У КС виникли чвари між суддями через крісло Тупицького

Четвер, 4 березня 2021, 11:23

Заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий зайняв місце відстороненого голови суду Олександра Тупицького на засіданні у четвер, між суддями виникла суперечка.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: Перепалка виникла між Головатим і суддею Олександром Литвиновим під час розгляду справи за поданням уповноваженого Верховної Ради щодо конституційності закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".

"Сергій Петрович, у нас що змінилася схема розсадки в залі?" - спитав Литвинов.

"Я залишу це питання без відповіді", - парирував Головатий.

"Займіть тоді своє місце", - продовжував Литвинов, на що Головатий не відповів.

"Сергій Петрович, я прошу зайняти своє місце. У нас не було спеціального пленарного засідання, на якому б вас було призначено головою Конституційного суду України", - наполягав Литвинов, проте Головатий йому не відповів і продовжував вести засідання на місці Тупицького.

Що передувало:  На період відсторонення голови КС Тупицького на засіданнях Великої Палати суду головує його заступник Сергій Головатий, проте до 4 березня він це здійснював зі свого місця.

Передісторія:

Теми: КС


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