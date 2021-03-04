У КС виникли чвари між суддями через крісло Тупицького
Заступник голови Конституційного суду Сергій Головатий зайняв місце відстороненого голови суду Олександра Тупицького на засіданні у четвер, між суддями виникла суперечка.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: Перепалка виникла між Головатим і суддею Олександром Литвиновим під час розгляду справи за поданням уповноваженого Верховної Ради щодо конституційності закону "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".
"Сергій Петрович, у нас що змінилася схема розсадки в залі?" - спитав Литвинов.
"Я залишу це питання без відповіді", - парирував Головатий.
"Займіть тоді своє місце", - продовжував Литвинов, на що Головатий не відповів.
"Сергій Петрович, я прошу зайняти своє місце. У нас не було спеціального пленарного засідання, на якому б вас було призначено головою Конституційного суду України", - наполягав Литвинов, проте Головатий йому не відповів і продовжував вести засідання на місці Тупицького.
Що передувало: На період відсторонення голови КС Тупицького на засіданнях Великої Палати суду головує його заступник Сергій Головатий, проте до 4 березня він це здійснював зі свого місця.
Передісторія:
- Конституційний суд та його судді опинилися в центрі уваги після скандального рішення від 27 жовтня 2020 року щодо неконституційності відкритих електронних декларацій та деяких повноважень Національного агентства з запобігання корупції. (Верховна Рада вже повернула повноваження НАЗК з уточненнями щодо перевірки суддів).
- 28 грудня Офіс генерального прокурора направив поштою повідомлення про підозру голові Конституційного суду України Олександру Тупицькому у підкупі свідка і введенні в оману суду у справі колишнього голови Вищого господарського суду Віктора Татькова й "Зуєвського енергомеханічного заводу".
- 29 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення голови Конституційного cуду Олександра Тупицького від посади судді КС строком на два місяці. У лютому глава держави підписав указ на відсторонення Тупицького ще на місяць.