Столичний регіон Італії попросив уряд про виробництво "Спутника V"

Центральний регіон Італії Лаціо, до якого належить столиця Рим, в п'ятницю звернувся до уряду країни з проханням розглянути можливість виробництва російської вакцини проти COVID-19 "Спутник V", щойно її схвалить регулятор ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) заявило, що почало експертизу "Спутник V" - процес, який може призвести до його схвалення для використання у всіх 27 країнах ЄС.

Глава охорони здоров'я Лаціо Алессіо Д'Амато заявив, що звернувся до уряду з проханням розглянути можливість виробництва в Італії російської вакцини.

Д'Амато сказав, що провів зустріч з російськими вченими з московського інституту Гамалії, які розробили і протестували вакцину. За його словами, між Інститутом Гамалії і римською інфекційною лікарнею Спалланцані буде підписана угода про наукове співробітництво.

Джерело в регіональному уряді повідомило, що Лаціо планує замовити 1 мільйон доз вакцини "Спутник V".

"Італії слід подумати про те, щоб зарезервувати для себе деякі дози, аби бути готовими, якщо і коли EMA та національний регулюючий орган Aifa дадуть свою згоду (на використання препарату. - ЄП)", - сказав Д'Амато.

До теперішнього часу ЄС підписав контракти з шістьма європейськими та американськими виробниками вакцин, домовившись про майже 2,6 мільярда доз для свого 450-мільйонного населення.

Водночас Європейська комісія заявила 4 березня, що не веде ніяких переговорів про покупку російської вакцини "Спутник V".

Вакцина "Спутник V" вже схвалена або розглядається для схвалення в трьох країнах-членах ЄС - Угорщині, Словаччині та Чехії.