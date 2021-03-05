Youtube заблокував трансляцію каналу Медведчука
На Youtube заблокували трансляцію ефіру телеканалу Віктора Медведчука "112 Україна", проти якого Україна ввела санкції.
Джерело: telegram-канал підсанкційного NewsOne, трансляція нового каналу журналістів Медведчука, 112ua.tv
Деталі: В NewsOne заявили, що YouTube нібито не витримав тиску Зеленського, тому заблокував трансляцію.
В ефірі нового каналу журналістів Медведчука під час виступу експрем'єр-міністра Миколи Азарова з'явився напис, що Youtube заблокував трансляцію "112".
Наразі на ютуб-сторінці "112 Україна" немає ефіру каналу, однак підключена трансляція "Першого незалежного", який створили журналісти з санкційних телеканалів.
Що було раніше:
- 26 лютого о 18:00 у супутниковому та онлайн-ефірі телеканалу "Перший незалежний", купленого представником медіагрупи Тараса Козака, розпочалося мовлення.
- Телеканал "Перший незалежний" відключили за годину після виходу в ефір.
Передісторія:
- 29 січня було накладено санкції на літаки нардепів партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктора Медведчука й Тараса Козака, які літали до Росії в обхід заборони.
- 2 лютого президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони від того ж дня про застосування санкцій проти нардепа Тараса Козака та телеканалів з орбіти кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK.
- Підставою для санкцій проти нардепа від ОПЗЖ Тараса Козака та пов'язаних із ним юридичних осіб стало розслідування СБУ, яке встановило, що схеми з поставками вугілля з окупованих територій сприяють фінансуванню тероризму.
- 19 лютого Рада національної безпеки й оборони України включила Віктора Медведчука та його дружину Оксану Марченко в санкційний список, причиною назвали фінансування тероризму.
- СБУ також рекомендувала розширити санкції щодо літаків, якими кум Володимира Путіна літав до Росії, бо кінцеві бенефіціари молдовської авіакомпанії JET4U S.R.L. та португальської JET4U LDA намагалися обійти обмеження.
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