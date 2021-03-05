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Youtube заблокував трансляцію каналу Медведчука

П'ятниця, 5 березня 2021, 20:24

На Youtube заблокували трансляцію ефіру телеканалу Віктора Медведчука "112 Україна", проти якого Україна ввела санкції.

Джерело: telegram-канал підсанкційного NewsOne, трансляція нового каналу журналістів Медведчука, 112ua.tv

Деталі: В NewsOne заявили, що YouTube нібито не витримав тиску Зеленського, тому заблокував трансляцію.

В ефірі нового каналу журналістів Медведчука під час виступу експрем'єр-міністра Миколи Азарова з'явився напис, що Youtube заблокував трансляцію "112".

 

Наразі на ютуб-сторінці "112 Україна" немає ефіру каналу, однак підключена трансляція "Першого незалежного", який створили журналісти з санкційних телеканалів.

 

Що було раніше:

  • 26 лютого о 18:00 у супутниковому та онлайн-ефірі телеканалу "Перший незалежний", купленого представником медіагрупи Тараса Козака, розпочалося мовлення.
  • Телеканал "Перший незалежний" відключили за годину після виходу в ефір.

Передісторія:

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Українська правда
Теми: Медведчуксанкціїпропаганда


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