Для мешканців ОРДЛО готують туристичний проєкт на вільній частині Донбасу

В рамках нового туристичного проєкту Україна планує розробити цікаві маршрути та запрошувати українців з тимчасово окупованих територій на вільну частину Донеччини та Луганщини.

Джерело: глава Державного агентства розвитку туризму в Україні Мар'яна Олеськів в ефірі телеканалу "Дом".

Деталі: Робоча назва проєкту — Donbass travel. Одна з його цілей — показати знакові локації регіону жителям тимчасово окупованих територій.

Пряма мова: "Хочемо через туризм спілкуватися з людьми, які опинилися "по іншу сторону", інтегрувати їх... В рамках Donbass travel будуть цікаві маршрути для того, щоб люди недалеко їхали від свого будинку".

Деталі: Надалі для жителів тимчасово окупованих територій Донбасу будуть розроблені туристичні маршрути на заході України.

Також готуються проєкти в Херсонській області, які за аналогією з Донбасом будуть орієнтовані на мешканців окупованого Криму.