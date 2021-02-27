Прихильники Стерненка готуються до безстрокової акції, палять фаєри і шашки

Прихильники активіста Сергія Стерненка очікують його звільнення протягом тижня, з 9 березня акція на його захист може стати безстроковою.

Джерело: Інтерфакс-Україна, кореспондент УП

Деталі: Перед присутніми на мітингу під Офісом президента в Києві зачитали спільну заяву організаторів акції, друзів Стерненка і адвокатів.

Дослівно: "Вимоги учасників акції: по-перше, негайно звільнити Стерненка, друге – відновити судову систему і перезапустити Вищу раду правосуддя, третє – обрати нових членів судових органів шляхом обрання на чесному конкурсі".

"У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка. Ми закликаємо всіх прийти. 9 березня оголошуємо акцію безстроковою".

Колона мітингувальників підходить до офісу генпрокурора pic.twitter.com/4uWSUECHgb — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2021

Деталі: Активісти також вимагають у президента Володимира Зеленського перегляду поданих ним до Верховної Ради законопроєктів про реформування судової системи та внесення в них виправлень, про необхідність яких раніше заявляли міжнародні партнери.

Колона з-під Офісу президента висунулася під гасла "Свободу політв'язням" в бік Офісу генпрокурора. Учасники акції палили фаєри і використовували димові шашки.

фото: Євген Будерацький, УП

За оцінкою кореспондента УП, станом на 14 годину в акції беруть участь близько 10 тисяч людей.

Біля Офісу генпрокурора на Різницькій мітингувальники запалили фаєри.

фото: Ельдар Сарахман, УП

Вони вигукують "Свободу політв'язням!", а також "Венедіктова чума", "Аваков чорт".

фото: Ельдар Сарахман, УП

Потім будівлю Офісу генпрокурора закидали фаєрами.

фото: Ельдар Сарахман, УП

Поліція не втручається, на місці працюють пожежники.

Близько 15 години мітинг завершився. Наступну акцію анонсували на 9 березня.

Що передувало: Близько 12 години акція на підтримку Стерненка почалася біля Офісу президента.

Передісторія:

Знати більше Напад на "Родіну". За що Стерненку і його соратнику присудили 7 років тюрми

7 років ув’язнення для Стерненка: публікуємо повний вирок суду

Майдан, наркотики, Аваков та інші війни Сергія Стерненка