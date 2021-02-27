Прихильники Стерненка готуються до безстрокової акції, палять фаєри і шашки
Прихильники активіста Сергія Стерненка очікують його звільнення протягом тижня, з 9 березня акція на його захист може стати безстроковою.
Джерело: Інтерфакс-Україна, кореспондент УП
Деталі: Перед присутніми на мітингу під Офісом президента в Києві зачитали спільну заяву організаторів акції, друзів Стерненка і адвокатів.
Дослівно: "Вимоги учасників акції: по-перше, негайно звільнити Стерненка, друге – відновити судову систему і перезапустити Вищу раду правосуддя, третє – обрати нових членів судових органів шляхом обрання на чесному конкурсі".
"У Зеленського є тиждень, щоб звільнити Стерненка. Ми закликаємо всіх прийти. 9 березня оголошуємо акцію безстроковою".
Колона мітингувальників підходить до офісу генпрокурора pic.twitter.com/4uWSUECHgb— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 27, 2021
Деталі: Активісти також вимагають у президента Володимира Зеленського перегляду поданих ним до Верховної Ради законопроєктів про реформування судової системи та внесення в них виправлень, про необхідність яких раніше заявляли міжнародні партнери.
Колона з-під Офісу президента висунулася під гасла "Свободу політв'язням" в бік Офісу генпрокурора. Учасники акції палили фаєри і використовували димові шашки.
За оцінкою кореспондента УП, станом на 14 годину в акції беруть участь близько 10 тисяч людей.
Біля Офісу генпрокурора на Різницькій мітингувальники запалили фаєри.
Вони вигукують "Свободу політв'язням!", а також "Венедіктова чума", "Аваков чорт".
Потім будівлю Офісу генпрокурора закидали фаєрами.
Поліція не втручається, на місці працюють пожежники.
Близько 15 години мітинг завершився. Наступну акцію анонсували на 9 березня.
Що передувало: Близько 12 години акція на підтримку Стерненка почалася біля Офісу президента.
Передісторія:
- 23 лютого 2021 року одеський суд засудив Сергія Стерненка та Руслана Демчука до 7 років і 3 місяців ув’язнення з конфіскацією половини майна у справі викрадення і катування людини. Нібито Стерненко й Демчук навесні 2015 року на Одещині напали на депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича, аби той склав мандат.
- Також Стерненка визнали винним у незаконному зберіганні травматичного пістолета.
- У 9 містах організували акції на підтримку Стерненка, який називає себе невинним.
- У Києві 23 лютого мітингували біля Офісу президента, там були сутички, затримали 24 людини, але потім відпустили.
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