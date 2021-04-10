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Тихановська планує зустрічі з Байденом і Зеленським

Субота, 10 квітня 2021, 01:34

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська має намір зустрітися з президентами Сполучених Штатів та України Джо Байденом і Володимиром Зеленським.

Джерело: Інтерфакс-Україна, який цитує Тихановську

Пряма мова: "Ми з Вашингтоном на зв'язку. Найбільша перешкода планованої зустрічі - Covid, він вносить корективи до нашої роботи, багато міжнародних поїздок скасовується, або переноситься через ковідні обмеження. Ми також на постійному зв'язку з послом Джулі Фішер, вона розповідає, як просуваються справи".

"Така зустріч (із Зеленським, - ред.) зараз обговорюється. Ми всіляко сприяємо тому, щоб ця зустріч відбулася".

Нагадаємо:

  • Після виборів президента 9 серпня у Білорусі протестують проти Олександра Лукашенка й на підтримку Світлани Тихановської. Акції супроводжуються насильством силовиків, пострілами та затриманнями, а мітингарі вже почали використовувати "коктейлі Молотова" і нібито один намагався кинути вибуховий пристрій – і сам загинув.
  • Світлана Тихановська подала скаргу до Центрвиборчкому і вимагає визнати недійсними результати виборів, за якими Лукашенка знову переобрали на посаду президента.
  • Наприкінці лютого білоруська опозиціонерка Світлана Тихановська заявила, що вважає, що самопроголошений президент країни Олександр Лукашенко буде змушений піти протягом найближчих місяців.

Теми: БілорусьТихановська


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