Тихановська планує зустрічі з Байденом і Зеленським

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська має намір зустрітися з президентами Сполучених Штатів та України Джо Байденом і Володимиром Зеленським.

Джерело: Інтерфакс-Україна, який цитує Тихановську

Пряма мова: "Ми з Вашингтоном на зв'язку. Найбільша перешкода планованої зустрічі - Covid, він вносить корективи до нашої роботи, багато міжнародних поїздок скасовується, або переноситься через ковідні обмеження. Ми також на постійному зв'язку з послом Джулі Фішер, вона розповідає, як просуваються справи".

"Така зустріч (із Зеленським, - ред.) зараз обговорюється. Ми всіляко сприяємо тому, щоб ця зустріч відбулася".

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