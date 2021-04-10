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Тихановская планирует встречи с Байденом и Зеленским

Суббота, 10 апреля 2021, 01:34

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская намерен встретиться с президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским.

Источник: Интерфакс-Украина, который цитирует Тихановскую

Прямая речь: "Мы с Вашингтоном на связи. Самое большое препятствие планируемой встречи - Covid, он вносит коррективы в нашу работу, много международных поездок отменяется, или переносится через ковидни ограничения. Мы также на постоянной связи с послом Джули Фишер, она рассказывает, как продвигаются дела ".

"Такая встреча (с Зеленским, - ред.) сейчас обсуждается. Мы всячески способствуем тому, чтобы эта встреча состоялась".

Напомним:

  • После выборов президента 9 августа в Беларуси протестуют против Александра Лукашенко и в поддержку Светланы Тихановськои.  Акции сопровождаются насилием силовиков, выстрелами и задержаниями, а митингующие уже начали использовать "коктейли Молотова" и якобы один пытался бросить взрывное устройство - и сам погиб.
  • Светлана Тихановська подала жалобу в Центризбирком и требует признать недействительными результаты выборов, по которым Лукашенко снова переизбран на пост президента.
  • В конце февраля белорусская оппозиционерка Светлана Тихановська заявила, что считает, что самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко будет вынужден уйти в течение ближайших месяцев.

Темы: БеларусьТихановская


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