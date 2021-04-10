Тихановская планирует встречи с Байденом и Зеленским

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская намерен встретиться с президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским.

Источник: Интерфакс-Украина, который цитирует Тихановскую

Прямая речь: "Мы с Вашингтоном на связи. Самое большое препятствие планируемой встречи - Covid, он вносит коррективы в нашу работу, много международных поездок отменяется, или переносится через ковидни ограничения. Мы также на постоянной связи с послом Джули Фишер, она рассказывает, как продвигаются дела ".

"Такая встреча (с Зеленским, - ред.) сейчас обсуждается. Мы всячески способствуем тому, чтобы эта встреча состоялась".

Напомним: