В "Слузі народу" відреагували на Шевченка: результати виборів на 87 окрузі ніхто не скасовував

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заперечив, що Окружний адміністративний суд Івано-Франківська визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування на виборчому окрузі №87.

Джерела: брифінг Корнієнка у Верховній Ради, коментар радниці з правових питань мережі "Опора" Ольги Коцюруби "Громадському"

Деталі: Корнієнко зачитав частину протоколу, яка свідчить, що суд скасував протокол ОВК у частині про невідображення даних лише по двох дільницях. В громадській мережі "Опора", що займається моніторингом виборчих процесів, також заявили, що рішення Івано-Франківського окружного адмінсуду не змінює хід процесу.

Пряма мова Корнієнка: "Йде зараз інформація, що скасований протокол. Це неправда. Я можу процитувати ухвалу. Вона в мене перед очима…Тобто сам протокол ніхто не скасував. Тим більше не скасовані результати виборів.

Зараз відбувалися дуже багато судів. Є підозри щодо впливу на суд з боку нашого опонента. Але наразі ситуація виглядає так, що далі ЦВК на виконання цих рішень суддів має щось доручити окружній виборчій комісії".

Що цьому передувало: У понеділок кандидат у народні депутати від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко заявив, що Івано-Франківський окружний адмінсуд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування на виборчому окрузі №87.

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