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В "Слузі народу" відреагували на Шевченка: результати виборів на 87 окрузі ніхто не скасовував

Понеділок, 12 квітня 2021, 13:23

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко заперечив, що Окружний адміністративний суд Івано-Франківська визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування на виборчому окрузі №87.  

Джерела: брифінг Корнієнка у Верховній Ради, коментар радниці з правових питань мережі "Опора" Ольги Коцюруби "Громадському"   

Деталі: Корнієнко зачитав частину протоколу, яка свідчить, що суд скасував протокол  ОВК у частині про невідображення даних лише по двох дільницях. В громадській мережі "Опора", що займається моніторингом виборчих процесів, також заявили, що рішення Івано-Франківського окружного адмінсуду не змінює хід процесу. 

Пряма мова Корнієнка: "Йде зараз інформація, що скасований протокол. Це неправда. Я можу процитувати ухвалу. Вона в мене перед очима…Тобто сам протокол ніхто не скасував. Тим більше не скасовані результати виборів.

Зараз відбувалися дуже багато судів. Є підозри щодо впливу на суд з боку нашого опонента. Але наразі ситуація виглядає так, що далі ЦВК на виконання цих рішень суддів має щось доручити окружній виборчій комісії".

Що цьому передувало: У понеділок кандидат у народні депутати від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко заявив, що Івано-Франківський окружний адмінсуд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування на виборчому окрузі №87.

 Передісторія:

  • 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду.
  • 4 квітня на окрузі №87 завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів: Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців.
  • Шевченко вирішив захищати свій результат у суді. 
  • 5 квітня Центральна виборча комісія прийняла протокол про опрацювання 100% голосів від Окружної виборчої комісії на 87 окрузі та чекала на рішення судів у справах.
  • 9 квітня Івано-Франківський окружний адміністративний суд скасував всі постанови окружної виборчої комісії №87 щодо визнання недійсними виборів на п’яти дільницях.

Українська правда
Теми: вибориІвано-Франківськ


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