В "Слуге народа" отреагировали на Шевченко: результаты выборов на 87 округе никто не отменял

Первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко опроверг, что Окружной административный суд Ивано-Франковска признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии об установлении итогов голосования на избирательном округе №87.

Источники: брифинг Корниенко в Верховной Раде, комментарий советника по правовым вопросам сети "Опора" Ольги Коцюрубы "Громадському"

Детали: Корниенко зачитал часть протокола, которая гласит, что суд отменил протокол ОИК в части о неотражении данных только по двум участкам. В общественной сети "Опора", которая занимается мониторингом избирательных процессов, также заявили, что решение Ивано-Франковского окружного админсуда не меняет ход процесса.

Прямая речь Корниенко: "Идет сейчас информация, что отменен протокол. Это неправда. Я могу процитировать решение. Оно у меня перед глазами... То есть сам протокол никто не отменил. Тем более не отменены результаты выборов.

Сейчас проходит очень много судов. Есть подозрения относительно влияния на суд со стороны нашего оппонента. Но сейчас ситуация выглядит так, что дальше ЦИК на выполнение этих решений судов должен что-то поручить окружной избирательной комиссии".

Что этому предшествовало: В понедельник кандидат в народные депутаты от партии "За будущее" Александр Шевченко заявлил, что Ивано-Франковский окружной админсуд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии об установлении итогов голосования на избирательном округе №87.

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