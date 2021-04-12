Військові показали засідку бойовиків біля Шумів

Військові 10 Гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" показали відео з насосною станцією поблизу Шумів на Донбасі, на якій бойовики РФ облаштували позиції і ведуть обстріли.

Джерело: 10 Гірсько-штурмова бригада у Facebook

Дослівно: "Навіть у війни є правила. Розстрілювати поранених з об’єкта критичної інфраструктури, вбивати тих, хто спішить пораненим на допомогу – це, без сумніву, поза правилами.

Чудово знаючи, що по станції ніхто не буде застосовувати артилерію, ніхто не буде її руйнувати, вони почувають себе безкарними. Але відповідати рано чи пізно за скоєне прийдеться. Бійтеся. Бійтеся та очікуйте. Розплата неминуча".

Деталі: Як зазначається у титрах на відео, саме з цієї насосної станції стріляли снайпери, які убили 4 та поранили 2 українських військових 26 березня.

Повідомляється, що насосна станція забезпечує водою Майорськ, Горлівку, Донецьк та Маріуполь. Використання її в якості військового об’єкта категорично заборонене міжнародним гуманітарним правом. Однак, попри це, довкола станції викопані окопи.

Військові 10 Гірсько-штурмової бригади "Едельвейс" нагадали, що ведення снайперського вогню з насосної станції є військовим злочином.

У пості не вказано, хто і коли зняв відео. Але військові дякують за нього "невідомим патріотам".

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