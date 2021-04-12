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Военные показали засаду боевиков возле поселка Шумы

Понедельник, 12 апреля 2021, 16:41
Военные показали засаду боевиков возле поселка Шумы
Скриншот с видео

Военные 10 Горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" показали видео с насосной станцией вблизи поселка Шумы на Донбассе, на которой боевики РФ обустроили позиции и ведут обстрелы.

Источник: 10 Горно-штурмовая бригада в Facebook

Дословно: "Даже у войны есть правила. Расстреливать раненых с объекта критической инфраструктуры, убивать тех, кто спешит раненым на помощь – это, без сомнения, вне правил.

Прекрасно зная, что по станции никто не будет применять артиллерию, никто не будет ее разрушать, они чувствуют себя безнаказанными. Но отвечать рано или поздно за содеянное придется. Бойтесь. Бойтесь и ожидайте. Расплата неизбежна".

Детали: Как отмечается в титрах на видео, именно из этой насосной станции стреляли снайперы, которые убили 4 и ранили 2 украинских военных 26 марта.

Сообщается, что насосная станция обеспечивает водой Майорск, Горловку, Донецк и Мариуполь. Использование ее в качестве военного объекта категорически запрещено международным гуманитарным правом. Однако, несмотря на это, вокруг станции выкопаны окопы.

Военные 10 Горно-штурмовой бригады "Эдельвейс" напомнили, что ведение снайперского огня с насосной станции является военным преступлением.

В посте не указано, кто и когда снял видео. Но военные благодарят за него "неизвестных патриотов".

Предыстория: 

  • 26 марта на Донбассе из-за обстрела оккупантов в районе поселка Шумы погибло 4 украинских военнослужащих, еще 2 получили ранения.
  • В результате обстрела российских оккупационных войск 26 марта вблизи поселка Шумы Донецкой области погибли подполковник ВСУ Сергей Коваль, старшие сержанты Сергей Барнич и Максим Абрамович и старший солдат Сергей Гайченко.
  • Президент Владимир Зеленский и глава его офиса Андрей Ермак проводили консультации с руководством стран "нормандской четверки" относительно обстрела со стороны боевиков в Донецкой области.
  • Также Зеленский анонсировал разговор со всеми лидерами "нормандской четверки" из-за гибели военных.
  • Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество решительно осудить эскалацию на Донбассе.

Украинская правда
Темы: ДонбассвойнаРосcия
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