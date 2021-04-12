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Зеленский: Украина готова к российскому вторжению

Понедельник, 12 апреля 2021, 16:59

Президент Владимир Зеленский заявил, что возможность российского вторжения в Украину вполне реальная и государство к этому готово.

Источник: Зеленский во время поездки на Донбасс в общении с журналистом CNN

Прямая речь: "Конечно (возможность вторжения РФ является реальной – УП). Мы знаем это: с 2014 это может быть каждый день.

Они (Россия – УП) готовы, но мы тоже готовы, потому что это наша земля и наша территория". 

Почему это важно: С конца марта на фронте наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Утром 8 апреля российско-оккупационные войска убили бойца ОС, это 11-потеря за две недели.

Напомним:

  • 30 марта главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил, что Россия под видом подготовки к военным учениям "Запад 2021" стягивает войска к границе с Украиной: в Брянскую и Воронежскую области РФ и в оккупированный Крым. По его словам, вдоль российско-украинской границы и на оккупированных территориях Донбасса и Крыма находятся 28 батальонных тактических групп РФ.
  • Зеленский уверяет, что украинская армия может дать отпор любому, однако мир на Донбассе будет достигаться дипломатическим путем.
  • 8 апреля Зеленский посетил украинские позиции на линии разграничения.

Темы: войнаЗеленскийРосcияДонбасс


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