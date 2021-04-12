Зеленский: Украина готова к российскому вторжению

Президент Владимир Зеленский заявил, что возможность российского вторжения в Украину вполне реальная и государство к этому готово.

Источник: Зеленский во время поездки на Донбасс в общении с журналистом CNN

Прямая речь: "Конечно (возможность вторжения РФ является реальной – УП). Мы знаем это: с 2014 это может быть каждый день.

Они (Россия – УП) готовы, но мы тоже готовы, потому что это наша земля и наша территория".

Почему это важно: С конца марта на фронте наблюдается обострение. Вооруженные формирования РФ прибегают к постоянным провокациям и нарушениям режима прекращения огня. Утром 8 апреля российско-оккупационные войска убили бойца ОС, это 11-потеря за две недели.

Напомним: