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Російський найманець застрелився під час святкування Дня космонавтики в ОРЛО – розвідка

Понеділок, 12 квітня 2021, 18:12
Російський найманець застрелився під час святкування Дня космонавтики в ОРЛО – розвідка

Розвідка повідомила, що святкуючи День космонавтики в окупованому Золоте-5, найманець російсько-окупаційних військ випадково вистрілив собі у голову.

Джерело: ОТУ "Північ"

Дослівно: "За даними розвідки стало відомо, що 12 квітня поблизу населеного пункту Золоте-5, що знаходиться на тимчасово окупованій території, святкуючи День космонавтики, грубо порушив заходи безпеки та отримав смертельне кульове поранення в голову під час необережного поводження зі зброєю найманець російсько-окупаційних військ.

Командування російсько-окупаційних військ, приховуючи низький рівень військової дисципліни та системне ігнорування заходів безпеки при поводженні зі зброєю своїх "воїнів", намагається звинуватити Збройні сили України у зменшенні кількості особового складу в рядах найманців.

Збройні сили продовжують вести боротьбу за територіальну цілісність та незалежність України, наближаючи перемогу".

Деталі: Оперативно-тактичного угруповання "Північ" нагадує, що Україна продовжує дотримуватися режиму припинення вогню.

Передісторія:

  • Підтримувані Росією бойовики на Донбасі звинуватили українських військових у вбивстві дитини за допомогою безпілотника.
  • Українська сторона Спільного центру з контролю та координації просила Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ перевірити цю інформацію.
  • ОБСЄ поспілкувалася телефоном з бабусею загиблого 5-річного хлопчика в селі Олександрівське.
  • За версією української делегації у Тристоронній контактній групі дитина загинула від вибухового пристрою, який знайшла у дворі.

Українська правда

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Теми: ДонбасООСокупаціявійна
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