Російський найманець застрелився під час святкування Дня космонавтики в ОРЛО – розвідка
Розвідка повідомила, що святкуючи День космонавтики в окупованому Золоте-5, найманець російсько-окупаційних військ випадково вистрілив собі у голову.
Джерело: ОТУ "Північ"
Дослівно: "За даними розвідки стало відомо, що 12 квітня поблизу населеного пункту Золоте-5, що знаходиться на тимчасово окупованій території, святкуючи День космонавтики, грубо порушив заходи безпеки та отримав смертельне кульове поранення в голову під час необережного поводження зі зброєю найманець російсько-окупаційних військ.
Командування російсько-окупаційних військ, приховуючи низький рівень військової дисципліни та системне ігнорування заходів безпеки при поводженні зі зброєю своїх "воїнів", намагається звинуватити Збройні сили України у зменшенні кількості особового складу в рядах найманців.
Збройні сили продовжують вести боротьбу за територіальну цілісність та незалежність України, наближаючи перемогу".
Деталі: Оперативно-тактичного угруповання "Північ" нагадує, що Україна продовжує дотримуватися режиму припинення вогню.
Передісторія:
- Підтримувані Росією бойовики на Донбасі звинуватили українських військових у вбивстві дитини за допомогою безпілотника.
- Українська сторона Спільного центру з контролю та координації просила Спеціальну моніторингову місію ОБСЄ перевірити цю інформацію.
- ОБСЄ поспілкувалася телефоном з бабусею загиблого 5-річного хлопчика в селі Олександрівське.
- За версією української делегації у Тристоронній контактній групі дитина загинула від вибухового пристрою, який знайшла у дворі.