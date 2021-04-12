Російський найманець застрелився під час святкування Дня космонавтики в ОРЛО – розвідка

Розвідка повідомила, що святкуючи День космонавтики в окупованому Золоте-5, найманець російсько-окупаційних військ випадково вистрілив собі у голову.

Джерело: ОТУ "Північ"

Дослівно: "За даними розвідки стало відомо, що 12 квітня поблизу населеного пункту Золоте-5, що знаходиться на тимчасово окупованій території, святкуючи День космонавтики, грубо порушив заходи безпеки та отримав смертельне кульове поранення в голову під час необережного поводження зі зброєю найманець російсько-окупаційних військ.

Командування російсько-окупаційних військ, приховуючи низький рівень військової дисципліни та системне ігнорування заходів безпеки при поводженні зі зброєю своїх "воїнів", намагається звинуватити Збройні сили України у зменшенні кількості особового складу в рядах найманців.

Збройні сили продовжують вести боротьбу за територіальну цілісність та незалежність України, наближаючи перемогу".

Деталі: Оперативно-тактичного угруповання "Північ" нагадує, що Україна продовжує дотримуватися режиму припинення вогню.

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