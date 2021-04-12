Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Российский наемник застрелился во время празднования Дня космонавтики в ОРЛО – разведка

Понедельник, 12 апреля 2021, 18:12
Российский наемник застрелился во время празднования Дня космонавтики в ОРЛО – разведка

Разведка сообщила, что, празднуя День космонавтики в оккупированном Золотое-5, наемник российско-оккупационных войск случайно выстрелил себе в голову.

Источник: ОТГ "Північ"

Дословно: "По данным разведки стало известно, что 12 апреля вблизи населенного пункта Золотое-5, находится на временно оккупированной территории, празднуя День космонавтики, грубо нарушил меры безопасности и получил смертельное пулевое ранение в голову во время неосторожного обращения с оружием наемник российско-оккупационных войск.

Командование российско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное игнорирование мер безопасности при обращении с оружием своих "воинов", пытается обвинить Вооруженные силы Украины в уменьшении количества личного состава в рядах наемников.

Вооруженные силы продолжают вести борьбу за территориальную целостность и независимость Украины, приближая победу".

Детали: Оперативно-тактическая группировка "Север" напоминает, что Украина продолжает соблюдать режим прекращения огня.

Предыстория:

  • Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе обвинилиукраинских военных в убийстве ребенка с помощью беспилотника.
  • Украинская сторона Общего центра по контролю и координации просила Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ проверитьроссийский фейк о якобы убитом ребенке в поселке Александровское Донецкой области.
  • ОБСЕ пообщалась по телефонус бабушкой погибшего 5-летнего мальчика в селе Александровское.
  • По версии украинской делегации в Трехсторонней контактной группе 5-летний ребенок на Донбассе погиб от взрывного устройства, нашла во дворе

Украинская правда
Темы: ДонбассООСоккупациявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

инфографикаУкраинцы выбрали бы Чорновола, а не Кравчука, если бы сейчас оказались в 1991-м − КМИС

дополнено Воздушные силы сбили 28 "Шахедов" и 2 ракеты, которыми Россия атаковала Украину

Все новости...
Донбасс
Сырский: На Бахмутском направлении вернули ранее оккупированные территории
Оккупанты сообщили о "прилетах" по администрации Волновахи
На двух крупных восточных направлениях оккупанты собрали более 180 тысяч войск – Череватый
Последние новости
16:57
видеоВ Мадриде состоялся забег Санта Клаусов
16:45
Сколько стоит приготовить оливье перед Новым годом: сравнение цен
16:34
Россияне попали уже по третьей базе с гуманитаркой в Херсоне
16:18
видеоПротестующие в Белграде начали блокаду движения
16:02
В Украине продолжает дешеветь автогаз продолжает дешеветь
15:54
Зеленский: Минус пять российских самолетов задают настроение на следующий год
15:50
Большие сети АЗС за выходные снизили цены на топливо
15:45
обновленоВ Криворожском районе воздушники сбили российскую ракету
15:33
Дело онлайн-казино: пытавшийся бежать фигурант задержан и взят под стражу
15:22
В России второй раз заочно "арестовали" Буданова
Все новости...
Реклама: