Российский наемник застрелился во время празднования Дня космонавтики в ОРЛО – разведка
Разведка сообщила, что, празднуя День космонавтики в оккупированном Золотое-5, наемник российско-оккупационных войск случайно выстрелил себе в голову.
Источник: ОТГ "Північ"
Дословно: "По данным разведки стало известно, что 12 апреля вблизи населенного пункта Золотое-5, находится на временно оккупированной территории, празднуя День космонавтики, грубо нарушил меры безопасности и получил смертельное пулевое ранение в голову во время неосторожного обращения с оружием наемник российско-оккупационных войск.
Командование российско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное игнорирование мер безопасности при обращении с оружием своих "воинов", пытается обвинить Вооруженные силы Украины в уменьшении количества личного состава в рядах наемников.
Вооруженные силы продолжают вести борьбу за территориальную целостность и независимость Украины, приближая победу".
Детали: Оперативно-тактическая группировка "Север" напоминает, что Украина продолжает соблюдать режим прекращения огня.
Предыстория:
- Поддерживаемые Россией боевики на Донбассе обвинилиукраинских военных в убийстве ребенка с помощью беспилотника.
- Украинская сторона Общего центра по контролю и координации просила Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ проверитьроссийский фейк о якобы убитом ребенке в поселке Александровское Донецкой области.
- ОБСЕ пообщалась по телефонус бабушкой погибшего 5-летнего мальчика в селе Александровское.
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