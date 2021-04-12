Российский наемник застрелился во время празднования Дня космонавтики в ОРЛО – разведка

Разведка сообщила, что, празднуя День космонавтики в оккупированном Золотое-5, наемник российско-оккупационных войск случайно выстрелил себе в голову.

Источник: ОТГ "Північ"

Дословно: "По данным разведки стало известно, что 12 апреля вблизи населенного пункта Золотое-5, находится на временно оккупированной территории, празднуя День космонавтики, грубо нарушил меры безопасности и получил смертельное пулевое ранение в голову во время неосторожного обращения с оружием наемник российско-оккупационных войск.

Командование российско-оккупационных войск, скрывая низкий уровень воинской дисциплины и системное игнорирование мер безопасности при обращении с оружием своих "воинов", пытается обвинить Вооруженные силы Украины в уменьшении количества личного состава в рядах наемников.

Вооруженные силы продолжают вести борьбу за территориальную целостность и независимость Украины, приближая победу".

Детали: Оперативно-тактическая группировка "Север" напоминает, что Украина продолжает соблюдать режим прекращения огня.

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