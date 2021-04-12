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ЦВК досі чекає на рішення судів на окрузі Вірастюка: можуть вплинути на результати

Понеділок, 12 квітня 2021, 23:13

Центральна виборча комісія повідомила, що в судах зараз перебувають апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції у трьох справах щодо голосування на довиборах до Верховної Ради на виборчому окрузі №87.

Джерело: ЦВК

Дослівно: "5 квітня ЦВК отримала протокол від ОВК округу #87 для подальшого опрацювання. Під час перевірки протоколу до Комісії надійшли судові рішення щодо цієї ОВК. Усі вони можуть вплинути на підсумки голосування.

Наразі у судах ще перебувають апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції у трьох справах. Результати розгляду цих скарг мають бути завтра, 13 квітня.

Отже, комісія поки не може встановити результати виборів в цьому окрузі. Тож на засіданні ЦВК зобов'язала ОВК округу #87 скласти уточнений протокол про підсумки голосування".

Передісторія: Кандидат у народні депутати від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко заявляв, що Івано-Франківський окружний адмінсуд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування на виборчому окрузі №87.

Нагадаємо:

  • 28 березня в окрузі 87 в Івано-Франківській області відбулися довибори у Верховну Раду.
  • 4 квітня на окрузі №87 завершився підрахунок голосів за кандидатів у народні депутати, силач і висуванець "Слуги народу" Василь Вірастюк обійшов Олександра Шевченка на 749 голосів: Вірастюк отримав 31,25%, а Шевченко – 29,69% голосів виборців.
  • Шевченко вирішив захищати свій результат у суді. 
  • 5 квітня Центральна виборча комісія прийняла протокол про опрацювання 100% голосів від Окружної виборчої комісії на 87 окрузі та чекала на рішення судів у справах.
  • 9 квітня Івано-Франківський окружний адміністративний суд скасував всі постанови окружної виборчої комісії №87 щодо визнання недійсними виборів на п’яти дільницях.

Українська правда
Теми: ЦВКІвано-Франківськ


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