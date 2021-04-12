ЦВК досі чекає на рішення судів на окрузі Вірастюка: можуть вплинути на результати

Центральна виборча комісія повідомила, що в судах зараз перебувають апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції у трьох справах щодо голосування на довиборах до Верховної Ради на виборчому окрузі №87.

Джерело: ЦВК

Дослівно: "5 квітня ЦВК отримала протокол від ОВК округу #87 для подальшого опрацювання. Під час перевірки протоколу до Комісії надійшли судові рішення щодо цієї ОВК. Усі вони можуть вплинути на підсумки голосування.

Наразі у судах ще перебувають апеляційні скарги на рішення суду першої інстанції у трьох справах. Результати розгляду цих скарг мають бути завтра, 13 квітня.

Отже, комісія поки не може встановити результати виборів в цьому окрузі. Тож на засіданні ЦВК зобов'язала ОВК округу #87 скласти уточнений протокол про підсумки голосування".

Передісторія: Кандидат у народні депутати від партії "За майбутнє" Олександр Шевченко заявляв, що Івано-Франківський окружний адмінсуд визнав протиправним протокол окружної виборчої комісії про встановлення підсумків голосування на виборчому окрузі №87.

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