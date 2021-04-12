ЦИК до сих пор ждет решения судов на округе Вирастюка: могут повлиять на результаты

Центральная избирательная комиссия сообщила, что в судах сейчас находятся апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции по трем делам о голосовании на довыборах в Верховную Раду на избирательном округе №87.

Источник: ЦИК

Дословно: "5 апреля ЦИК получила протокол от ОИК округа # 87 для дальнейшей обработки. Во время проверки протокола в Комиссию поступили судебные решения по этой ОИК. Все они могут повлиять на итоги голосования.

Сейчас в судах еще находятся апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции по трем делам. Результаты рассмотрения этих жалоб должны быть завтра, 13 апреля.

Итак, комиссия пока не может установить результаты выборов в этом округе. Поэтому на заседании ЦИК обязала ОИК округа # 87 составить уточненный протокол об итогах голосования".

Что было раньше: Кандидат в народные депутаты от партии "За майбутнє" Александр Шевченко заявлял, что Ивано-Франковский окружной админсуд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии об установлении итогов голосования на избирательном округе №87.

Напомним: