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ЦИК до сих пор ждет решения судов на округе Вирастюка: могут повлиять на результаты

Понедельник, 12 апреля 2021, 23:13
ЦИК до сих пор ждет решения судов на округе Вирастюка: могут повлиять на результаты

Центральная избирательная комиссия сообщила, что в судах сейчас находятся апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции по трем делам о голосовании на довыборах в Верховную Раду на избирательном округе №87.

Источник: ЦИК

Дословно: "5 апреля ЦИК получила протокол от ОИК округа # 87 для дальнейшей обработки. Во время проверки протокола в Комиссию поступили судебные решения по этой ОИК. Все они могут повлиять на итоги голосования.

Сейчас в судах еще находятся апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции по трем делам.  Результаты рассмотрения этих жалоб должны быть завтра, 13 апреля.

Итак, комиссия пока не может установить результаты выборов в этом округе.  Поэтому на заседании ЦИК обязала ОИК округа # 87 составить уточненный протокол об итогах голосования".

Что было раньше: Кандидат в народные депутаты от партии "За майбутнє" Александр Шевченко заявлял, что Ивано-Франковский окружной админсуд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии об установлении итогов голосования на избирательном округе №87.

Напомним:

  • 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
  • 4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел кандидата от "За майбутнє" Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% поддержки.
  • Шевченко решил защищать свой результат в суде.
  • 5 апреля Центральная избирательная комиссия приняла протокол об обработке 100% голосов от Окружной избирательной комиссии на 87 округе и ожидала решения судов по делам.
  • 9 апреля Ивано-Франковский окружной административный суд отменил все постановления окружной избирательной комиссии №87 о признании недействительными выборов на пяти участках.

Украинская правда

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Темы: ЦИКИвано-Франковск
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