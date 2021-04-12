ЦИК до сих пор ждет решения судов на округе Вирастюка: могут повлиять на результаты
Центральная избирательная комиссия сообщила, что в судах сейчас находятся апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции по трем делам о голосовании на довыборах в Верховную Раду на избирательном округе №87.
Источник: ЦИК
Дословно: "5 апреля ЦИК получила протокол от ОИК округа # 87 для дальнейшей обработки. Во время проверки протокола в Комиссию поступили судебные решения по этой ОИК. Все они могут повлиять на итоги голосования.
Сейчас в судах еще находятся апелляционные жалобы на решение суда первой инстанции по трем делам. Результаты рассмотрения этих жалоб должны быть завтра, 13 апреля.
Итак, комиссия пока не может установить результаты выборов в этом округе. Поэтому на заседании ЦИК обязала ОИК округа # 87 составить уточненный протокол об итогах голосования".
Что было раньше: Кандидат в народные депутаты от партии "За майбутнє" Александр Шевченко заявлял, что Ивано-Франковский окружной админсуд признал противоправным протокол окружной избирательной комиссии об установлении итогов голосования на избирательном округе №87.
Напомним:
- 28 марта в округе 87 в Ивано-Франковской области состоялись довыборы в Верховную Раду.
- 4 апреля на округе №87 завершился подсчет голосов за кандидатов в народные депутаты, силач и выдвиженец "Слуги народа" Василий Вирастюк обошел кандидата от "За майбутнє" Александра Шевченко на 749 голосов: Вирастюк получил 31,25%, а Шевченко – 29,69% поддержки.
- Шевченко решил защищать свой результат в суде.
- 5 апреля Центральная избирательная комиссия приняла протокол об обработке 100% голосов от Окружной избирательной комиссии на 87 округе и ожидала решения судов по делам.
- 9 апреля Ивано-Франковский окружной административный суд отменил все постановления окружной избирательной комиссии №87 о признании недействительными выборов на пяти участках.